В Москве приостановили работу школы поле массового отравления детей

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Роспотребнадзор приостановил работу школы №1512 в Москве. Это произошло после того, как в учебном заведении отравились почти 50 детей.
Как рассказала изданию «Лента.ру» директор школы Елена Дегтярёва, Роспотребнадзор приостановил образовательную деятельность учреждения с 14 ноября. Это связано с фиксацией среди учащихся нескольких случаев заражения кишечной палочкой. На момент закрытия учебных корпусов в поликлинику обратились 30 человек из 12 классов. Позже появились ещё несколько заболевших.
После проведения исследований клинического материала у заболевших школьников было выявлено наличие РНК норовируса второго типа. Специалисты взяли пробы воды из кулеров, продуктов питания, смывы поверхностей и анализы у работников пищеблока и всех, контактирующих с детьми. Образцы исследуются в лаборатории с целью выяснения причин и условий возникновения очага инфекции. Школьники временно переведены на дистанционное обучение.
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Александр Бойцов