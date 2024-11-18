В Москве приостановили работу школы поле массового отравления детей

История похожая на мистический триллер произошла в Санкт-Петербурге в апреле 2021 года. Мужчину от подъезда дома похитили друзья, связали ему руки скотчем, затем силой усадили в салон иномарки и отвезли в загород, где буквально посадили на цепь в погреб частного дома. В итоге мужчину задушили шнуром, а для верности еще и несколько раз ударили ножом в шею. Подробности читайте в материале «Радио 1».