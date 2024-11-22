В Москве двухлетний ребёнок случайно выпил бутират из бутылки и умер

Фото: istockphoto/eranicle
В Москве двухлетний малыш случайно выпил бутират из бутылки взрослых. Через несколько часов ребёнок умер.
Трагедия произошла сегодня ночью в доме на Волгоградском проспекте, сообщает телеграм-канал SHOT. Накануне вечером 38-летняя Юлия пошла погулять с сыном. На улице она встретила знакомых. Пока взрослые отвлеклись на разговор, малыш хлебнул из их бутылки.
Когда они вернулись домой, Юлия услышала хрипы: мальчик начал задыхаться. Она в панике побежала к соседке, та вызвала скорую, но врачи ничего не смогли сделать — ребёнок скончался. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление наркотиками. По ужасному стечению обстоятельств именно сегодня малышу исполнилось два года.
Правоохранители проводят проверку с целью установления всех обстоятельств и подробностей трагедии. Дело находится на контроле столичной прокуратуры. Известно, что у Юлии трое детей от разных мужей. В начале ноября семью поставили на учёт в отдел по делам несовершеннолетних.
Справка: бутират (оксибутират натрия) — один из самых опасных и распространенных наркотиков в России. Вызывает сильную зависимость, тяжелые психические и физические расстройства, а в случае передозировки — смерть.
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Когда они вернулись домой, Юлия услышала хрипы: мальчик начал задыхаться. Она в панике побежала к соседке, та вызвала скорую, но врачи ничего не смогли сделать — ребёнок скончался. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление наркотиками. По ужасному стечению обстоятельств именно сегодня малышу исполнилось два года.
Правоохранители проводят проверку с целью установления всех обстоятельств и подробностей трагедии. Дело находится на контроле столичной прокуратуры. Известно, что у Юлии трое детей от разных мужей. В начале ноября семью поставили на учёт в отдел по делам несовершеннолетних.
Справка: бутират (оксибутират натрия) — один из самых опасных и распространенных наркотиков в России. Вызывает сильную зависимость, тяжелые психические и физические расстройства, а в случае передозировки — смерть.
Читайте также:
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Александр Бойцов