Библиотеку закрыли из-за посетителя, бросившего в сотрудника коробку с тараканами

29 октября 2026, 12:55

В США библиотеку закрыли на день из-за коробки посетителя с тараканами

Фото: iStock/Lacheev

Библиотеку в США закрыли из-за посетителя, бросившего в сотрудника коробку с тараканами. Об этом сообщает Yahoo News.