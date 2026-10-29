Библиотеку закрыли из-за посетителя, бросившего в сотрудника коробку с тараканами
Библиотеку в США закрыли из-за посетителя, бросившего в сотрудника коробку с тараканами. Об этом сообщает Yahoo News.
Представитель учреждения подтвердил, что один из граждан бросил коробку с тараканами в работника. В результате руководство приняло решение закрыть библиотеку и ограничить доступ людей.
По словам администрации, посетителю предложили вынести свои вещи, в том числе картонную коробку, на улицу, поскольку из нее выползали тараканы. После этого мужчина, разозлившись, бросил коробку в сотрудника.
На текущий момент полиция не установила личность подозреваемого. В библиотеке также подтвердили, что была вызвана служба дезинсекции.
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