«Быдло-шоу»: Вьетнамец устроил погром в ресторане Москвы
Видео: Главное управление Росгвардии по Москве
19 июня в московском кафе азиатской кухни на Пресненской набережной произошёл конфликт с участием гражданина Вьетнама. Как сообщает Главное управление Росгвардии по Москве, посетитель ресторана устроил внезапный дебош, который зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Сотрудники Росгвардии получили сигнал «Тревога» с одного из охраняемых ресторанов, когда патрулировали Пресненскую набережную. Незамедлительно прибыв на место вызова, сотрудникам вневедомственной охраны доложили, что один из посетителей ведёт себя неадекватно — переворачивает столы и бьёт посуду. Администратор кафе пояснил, что вспышка гнева у мужчины произошла внезапно, а на замечания дебошир никак не реагировал, проявляя полнейшее игнорирование просьб и мешая своим поведением другим посетителям.
Сотрудники правоохранительных органов задержали 42-летнего нарушителя порядка и отвезли его в отделение полиции для дальнейшего расследования всех обстоятельств произошедшего.
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