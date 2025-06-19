«Быдло-шоу»: Вьетнамец устроил погром в ресторане Москвы

19 июня 2025, 11:48

В Москве росгвардейцы задержали дебошира, устроившего погром в кафе

Видео: Главное управление Росгвардии по Москве

19 июня в московском кафе азиатской кухни на Пресненской набережной произошёл конфликт с участием гражданина Вьетнама. Как сообщает Главное управление Росгвардии по Москве, посетитель ресторана устроил внезапный дебош, который зафиксировали камеры видеонаблюдения.