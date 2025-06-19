19 июня 2025, 10:31

В Калифорнии полицейские застрелили фаната футбольной команды

Фото: iStock/Alex_Schmidt

В Калифорнии произошел трагический инцидент, в результате которого полицейские застрелили 69-летнего Чарльза МакГонегала, фаната команды «Сан-Франциско Форти Найнерс». Об этом пишет Telegram-канал «‎Baza».