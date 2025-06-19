Полицейские застрелили фаната футбольной команды
В Калифорнии произошел трагический инцидент, в результате которого полицейские застрелили 69-летнего Чарльза МакГонегала, фаната команды «Сан-Франциско Форти Найнерс». Об этом пишет Telegram-канал «Baza».
По информации местных властей, мужчина приехал к супермаркету и, по неизвестным причинам, протаранил чужое авто.
На место происшествия была вызвана полиция. Прибывшие на место правоохранители попытались установить контакт с МакГонегалом, который не реагировал на их уговоры и оставался в своем автомобиле. В течение 15 минут полицейские пытались убедить мужчину выйти из машины, однако он продолжал игнорировать их призывы.
Ситуация обострилась, когда к месту происшествия было вызвано подкрепление. По свидетельствам очевидцев, перед тем как вновь попытаться протаранить полицейскую машину, МакГонегал выкурил последнюю сигарету. Когда он снова нацелился на полицейский автомобиль, правоохранители открыли огонь, выпустив несколько десятков пуль. Мужчина скончался на месте.
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