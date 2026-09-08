Бык насмерть забодал 54-летнюю женщину во дворе в ЛНР
В селе Великая Черниговка в ЛНР домашний бык напал на 54-летнюю женщину во время уборки во дворе утром 6 сентября. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, женщина занималась хозяйственными делами рядом с животными. В какой-то момент бык атаковал ее и несколько раз ударил головой и рогами. После этого животное нанесло женщине удары копытами в область груди и живота. Полученные травмы оказались смертельными — она скончалась на месте.
Быки — крупные самцы крупного рогатого скота, отличающиеся мощным телосложением, развитой мускулатурой и выраженным территориальным поведением. Их разводят для племенной работы, а также используют в сельском хозяйстве. Вес взрослого быка может достигать нескольких сотен килограммов, поэтому обращаться с такими животными необходимо особенно осторожно.
Несмотря на распространенное представление об агрессивности, поведение быка зависит от породы, условий содержания, воспитания и конкретной ситуации. Животное может реагировать на резкие движения, громкие звуки, незнакомых людей или попытки приблизиться к нему во время кормления и защиты стада. Опасность также возрастает в период половой активности.
При работе с быками важно соблюдать правила безопасности: не оставаться с животным наедине без возможности быстро выйти, не подходить сзади и не провоцировать его. Владельцам следует оборудовать надежные загоны и использовать прочные ограждения. При признаках беспокойства или агрессии лучше не пытаться успокоить быка самостоятельно и обратиться за помощью к опытным животноводам.
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