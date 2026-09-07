Житель Омска попал под суд за убийство девочки и попытку изнасилования

07 сентября 2026, 21:31

Фото: Istock/Akintevs

Жителя Омска обвиняют в убийстве 15-летней девушки и покушении на изнасилование. Как сообщает Следственный комитет России, суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде содержания под стражей.