Житель Омска попал под суд за убийство девочки и попытку изнасилования
Жителя Омска обвиняют в убийстве 15-летней девушки и покушении на изнасилование. Как сообщает Следственный комитет России, суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде содержания под стражей.
По версии следствия, летом 2024 года обвиняемый, который уже имел судимость за преступления против половой неприкосновенности, напал на несовершеннолетнюю. Он нанёс жертве удар по лицу, от которого та потеряла сознание, а затем попытался совершить насильственные действия сексуального характера.
Однако приближавшиеся люди помешали ему довести замысел до конца. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник утопил девушку в реке Иртыш. Позже правоохранители обнаружили тело погибшей.
В ходе экспертиз на её вещах нашли ДНК нападавшего, что подтвердило его причастность к преступлению. На текущий момент обвинительное заключение по делу утвердили, а материалы направили в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
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