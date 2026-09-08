Прокуратура Флориды потребовала смертной казни для пары по делу о пытках детей

08 сентября 2026, 08:29

Фото: iStock/Chalabala

Прокуратура Флориды намерена добиваться смертного приговора для 51-летней Кейши Эппс и 37-летнего Тамры Стюарта. Супругов обвиняют в многолетнем насилии над четырьмя несовершеннолетними, находившимися под их опекой или в родственных отношениях с ними. Об этом сообщает The New York Post.