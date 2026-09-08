Прокуратура Флориды потребовала смертной казни для пары по делу о пытках детей
Прокуратура Флориды намерена добиваться смертного приговора для 51-летней Кейши Эппс и 37-летнего Тамры Стюарта. Супругов обвиняют в многолетнем насилии над четырьмя несовершеннолетними, находившимися под их опекой или в родственных отношениях с ними. Об этом сообщает The New York Post.
Следствие считает, что две девочки и два мальчика годами жили в условиях изоляции. По версии правоохранителей, взрослых обвиняют в том, что они запирали детей в грузовике и не позволяли им выходить даже в туалет. Несовершеннолетним приходилось использовать бумажные стаканчики.
Как пишет издание, Стюарт насиловал девочек. Когда мальчики пытались защитить их, мужчина избивал их. У одного из потерпевших врачи обнаружили венерическое заболевание.
Некоторые дети провели в таких условиях свыше шести лет, утверждает NYP. За это время они не получали необходимой медицинской помощи, что привело к тяжелым проблемам со здоровьем.
Эппс и Стюарту предъявили ряд обвинений, включая сексуальное насилие над детьми, жестокое обращение и развратные действия в отношении ребенка младше 12 лет. Генеральный прокурор штата добивается для обвиняемых высшей меры наказания.
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