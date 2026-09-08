Пенсионер избил и серьезно ранил подростка возле гаражей на Камчатке

08 сентября 2026, 03:56

Фото: iStock/Far700

На Камчатке возбудили уголовное дело в отношении 62-летнего жителя Елизовского района, который нанёс тяжёлые травмы подростку возле гаражей. Об этом сообщили в канале «Следком Камчатки» на платформе MAX.