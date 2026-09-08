Пенсионер избил и серьезно ранил подростка возле гаражей на Камчатке
На Камчатке возбудили уголовное дело в отношении 62-летнего жителя Елизовского района, который нанёс тяжёлые травмы подростку возле гаражей. Об этом сообщили в канале «Следком Камчатки» на платформе MAX.
Инцидент произошёл на территории гаражно-строительного кооператива «Подгорный». Предварительно, между пенсионером и школьником вспыхнул конфликт на почве личной неприязни. В ходе ссоры пожилой мужчина нанёс несовершеннолетнему удар по голове предметом, используемым в качестве оружия.
Пострадавшего срочно доставили в больницу. Медики диагностировали ушиб головного мозга, перелом левой теменной кости и рубленую рану головы – эти повреждения квалифицируются как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.
В отношении пенсионера возбудили дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Сейчас следствие решает вопрос об избрании меры пресечения, также проводятся необходимые оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося.
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