Водитель самосвала дважды пытался задавить людей в Новосибирске

Фото: iStock/Fedorovekb

В Новосибирске водитель самосвала Howo дважды намеренно сдал задним ходом в толпу людей, стоявших на крыльце кафе-бара. Об этом пишут местные Telegram-каналы.



Инцидент произошел на улице Петухова, 79Б. Причиной такого поступка водителя самосвала стала месть за драку, в ходе которой, предварительно, был избит его знакомый.

В результате произошедшего никто не пострадал. Повреждения получили козырёк, крыльцо и стены заведения. В ​настоящее время водителя транспортного средства ищут.

Екатерина Коршунова

