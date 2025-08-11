Во Львове произошел скандал из-за «харьковского языка»

11 августа 2025, 09:34

Во Львове мужчина заявил, что разговаривает на «харьковском языке»

Фото: iStock/Andrey Orekhov

Во Львове мужчина в ответ на замечание заявил, что разговаривает на «харьковском языке». О языковом скандале пишут местные СМИ.