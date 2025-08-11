Во Львове произошел скандал из-за «харьковского языка»
Во Львове мужчина в ответ на замечание заявил, что разговаривает на «харьковском языке». О языковом скандале пишут местные СМИ.
Инцидент произошел в Шевченковской роще. Женщина сделала замечание группе мужчин, предположительно, переселенцев из Харьковской области, за то, что они разговаривали на русском языке. Один из мужчин ответил, что говорит на «харьковском языке».
Позднее на место происшествия прибыла полиция. Сотрудники правоохранительных органов составили протокол и провели беседу с участниками инцидента.
