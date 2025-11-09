Бил девочку в живот и пытался задушить одноклассника: в Петербурге первоклашка держит в страхе всю школу

09 ноября 2025, 14:48

В Петербурге первоклассник регулярно избивает и оскорбляет учеников

Фото: iStock/stefanamer

В Петербурге родители учеников гимназии №587 в Купчино утверждают, что их детей регулярно избивает первоклассник. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».





По их словам, семилетний мальчик издевается над одноклассниками: постоянно бьёт и оскорблет их, может начать душить, а одну из девочек ударял в живот. Попытавшемуся защитить её мальчику тоже досталось от хулигана.





«Они кувыркались минут пять. Он снял ботинок и начал лупить сына по голове. У меня, как у матери, сердце разрывается», – поделилась мать одного из учеников.