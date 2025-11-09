Массовая драка в Саратове: подробности

09 ноября 2025, 14:32

В Саратове открыли уголовное дело по статье о хулиганстве после массовой драки

Фото: istockphoto/blinow61

Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после массовой драки в центре Саратова, которая произошла в субботу, 8 ноября. По данным правоохранителей, одного из участников конфликта госпитализировали.