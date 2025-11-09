Массовая драка в Саратове: подробности
Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после массовой драки в центре Саратова, которая произошла в субботу, 8 ноября. По данным правоохранителей, одного из участников конфликта госпитализировали.
Как пишет РИА Новости, в соцсетях появились видео с места инцидента. На записях видно как минимум два десятка человек. Позже к одному из пострадавших приехала скорая помощь.
По предварительной информации, сообщение о происшествии на перекрёстке улиц Горького и Дзержинского поступило в дежурную часть примерно в 21:40 по местному времени (20:40 мск). По адресу направили экипажи ППС.
Расследование проводится под личным контролем руководителя следственного управления Дмитрия Костина.
