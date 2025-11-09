У шести человек нашли ботулизм после употребления домашних солений в Москве

09 ноября 2025, 11:35

Фото: istockphoto/Galina Atroshchenko

Департамент здравоохранения Москвы подтвердил шесть случаев ботулизма — все пострадавшие жили в одной квартире и употребляли домашние соления. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram от 9 ноября.