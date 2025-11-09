У шести человек нашли ботулизм после употребления домашних солений в Москве
Департамент здравоохранения Москвы подтвердил шесть случаев ботулизма — все пострадавшие жили в одной квартире и употребляли домашние соления. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram от 9 ноября.
Состояние пациентов оценивается как тяжёлое и средней степени тяжести, они получают полный объём необходимой медицинской помощи в профильном инфекционном стационаре.
Роспотребнадзор совместно с депздравом уже выявили продукты, которые могли стать источником отравления, и проводят эпидемиологическое расследование для установления точных причин вспышки.
Отмечается, что риск распространения отсутствует. Ботулизм не передаётся от человека к человеку и возникает только при употреблении заражённых продуктов питания.
