SHOT: российская пара отравилась в египетском отеле из-за антисанитарии в столовой
Российские туристы отравились в одном из египетских отелей из-за антисанитарии в столовой. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».
Все произошло во время отдыха супружеской пары в четырехзвездочном отеле Meraki Resort. На четвертый день после заселения в номер россияне пожаловались на первые симптомы. Туристы рассказали, что в столовой подавали немытые фрукты и овощи, плохо обжаренную рыбу, а в салате попадались комки песка. Кроме того, по их словам, не съеденные за завтраком нарезки сыров смешивали и подавали на обед.
При этом отдыхающие промывали фрукты и овощи в номере, но все равно не смогли избежать отравления. В России врачи выявили у них клостридиальную инфекцию.
Ранее сообщалось, что департамент здравоохранения Москвы подтвердил шесть случаев ботулизма — все пострадавшие жили в одной квартире и употребляли домашние соления.
