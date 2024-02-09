«Был не в себе»: Суд арестовал школьника, поставившего на колени целый класс

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Октябрьский районный суд Иркутска на два месяца арестовал десятиклассника, который ворвался на урок с пистолетом и приказал классу встать на колени. Сообщается, что подросток был не в себе. Он так и не смог объяснить причину своего поступка. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
Парню предъявили обвинение в хулиганстве, ему грозит до 7 лет колонии. Отмечается, что школьник состоит на профилактическом учете.
Напомним, утром 6 февраля 16-летний Даниил явился в чужую школу, на входе в кабинет снял кофту и продемонстрировал пистолет за поясом, после чего проорал: «Всем на колени!». Подростка угомонили его же друзья: они вывели его из учебного класса и увели из школы. После задержания приятели сказали, что просто пришли к своей подружке из 9-го класса. После задержания они заявили, что просто пришли к своей подруге из девятого класса.
Помимо этого, прокуратура внесла представления администрации школы и охране за нарушение требований безопасности учеников.
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Напомним, утром 6 февраля 16-летний Даниил явился в чужую школу, на входе в кабинет снял кофту и продемонстрировал пистолет за поясом, после чего проорал: «Всем на колени!». Подростка угомонили его же друзья: они вывели его из учебного класса и увели из школы. После задержания приятели сказали, что просто пришли к своей подружке из 9-го класса. После задержания они заявили, что просто пришли к своей подруге из девятого класса.
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Алина Юрчак