Из-за смерти главы федерации карате Петербурга Конева возбудили уголовное дело

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По факту смерти президента спортивной федерации карате Санкт-Петербурга Виталия Конева, обнаруженного с простреленной головой, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУСК РФ по региону.
«Седьмого февраля 2024 года на территории полигона "Невский" во Всеволожском районе Ленинградской области около мишеней для стрельбы обнаружено тело президента спортивной федерации карате Санкт-Петербурга, который также являлся тренером по стрельбе, с пулевым ранением головы», — говорится в сообщении ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия, также назначен ряд экспертиз.
Напомним, 7 февраля было обнаружено тело президента федерации каратэ Петербурга Виталия Конева. Из его головы при вскрытии извлекли пулю калибра 5.45 от автомата Калашникова. Следователи предполагают, что она отрикошетила во время стрельбы на соседнем полигоне.
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Элина Позднякова