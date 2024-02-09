Отец выстрелил в голову двухлетней дочери из пневматического пистолета

Фото: iStock/Savusia Konstantin
В Калининградской области отец случайно выстрелил в голову двухлетней дочери, об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.
По информации СМИ, страшная трагедия едва не произошла в селе Волочаевское.
40-летний безработный местный житель решил пострелять из пневматического пистолета по радиатору прямо внутри дома. В этот момент вокруг бегала его двухлетняя дочь. Мужчина произвёл выстрел , а затем понял, что пуля попала в голову его двухлетней дочери.
Родители вызвали скорую помощь, девочку экстренно госпитализировали. Отмечается, что ребёнка увезли в реанимацию с проникающим ранением головы.
Об иных обстоятельствах происшествия и нынешнем состоянии девочки пока что ничего не сообщается.
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40-летний безработный местный житель решил пострелять из пневматического пистолета по радиатору прямо внутри дома. В этот момент вокруг бегала его двухлетняя дочь. Мужчина произвёл выстрел , а затем понял, что пуля попала в голову его двухлетней дочери.
Об иных обстоятельствах происшествия и нынешнем состоянии девочки пока что ничего не сообщается.
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Евгения Парфентьева