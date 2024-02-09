Девушку, «потрогавшую» грудь «Родины-матери», задержали в аэропорту

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В Москве задержали девушку, осквернившую скульптуру «Родина-мать зовет!», об этом сообщили в Следственном комитете по Волгоградской области.
Напомним, в 2023 году против жительницы Самары возбудили уголовное дело. Она опубликовала в социальной сети видеоролик, на котором россиянка как будто дотягивается руками до груди скульптуры «Родина-мать зовет!» и «трогает» её, при этом напевая весёлую мелодию.
Как сообщили в Следственном комитете, девушку обвиняют в «реабилитации нацизма» за «безнравственные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости Советского народа во время Великой Отечественной войны».
После возбуждения уголовного дела она уехала из страны, однако, вчера её задержали в столичном аэропорту.
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Как сообщили в Следственном комитете, девушку обвиняют в «реабилитации нацизма» за «безнравственные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости Советского народа во время Великой Отечественной войны».
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Евгения Парфентьева