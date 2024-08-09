«Был обожжен, разговаривал непонятно»: известны подробности спасения Поддубного

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, пострадавший в Курской области, был спасен местным жителем, который ехал из города Суджи. Об этом рассказал медик с позывным Дед.
По словам медика, Поддубный был найден лежащим на обочине дороги и был немедленно помещен в машину к местному жителю, передает «Комсомольская правда».
По его словам, Поддубный был в тяжелом состоянии, разговаривал непонятно и выглядел сильно пострадавшим.
По словам местного жителя Николая Рыльского, Поддубный был весь в крови и в обгоревшей одежде. Рыльский старался отвлечь его разговорами, чтобы не дать ему потерять сознание.
Волонтер Андрей Евтеев отметил, что Поддубный проявил мужество, несмотря на тяжелое состояние. По словам мужчины, «он держался спокойно, попросил связаться с его женой и сообщить, что с ним все в порядке».
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«Он был весь обожжен и ободран, но пулевых ранений не имел. Он пытался двигаться, когда его заметили. Мы нашли его документы, но не сразу поняли, что это журналист», — отметил медик.
По его словам, Поддубный был в тяжелом состоянии, разговаривал непонятно и выглядел сильно пострадавшим.
«Мы оказали ему первую помощь, обработали раны и сделали полный осмотр. После этого отправили его в областную больницу», — добавил Дед.
По словам местного жителя Николая Рыльского, Поддубный был весь в крови и в обгоревшей одежде. Рыльский старался отвлечь его разговорами, чтобы не дать ему потерять сознание.
Волонтер Андрей Евтеев отметил, что Поддубный проявил мужество, несмотря на тяжелое состояние. По словам мужчины, «он держался спокойно, попросил связаться с его женой и сообщить, что с ним все в порядке».
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Елена Перлова