Бил плётками и заставлял раздеваться: владелец сети парикмахерских Петербурга проводил секс-тренинги для сотрудников
Владелец сети парикмахерских в Петербурге проводил тренинги, во время которых сотрудников заставляли раздеваться и делиться своими сексуальными фантазиями. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Как рассказали изданию бывшие сотрудники парикмахерских Capsula, после трудоустройства им часто проводили тренинги по повышению квалификации. Один из них длился 21 день и проходил на даче у владельца сети Дениса Осипова. Девушкам рассказали, что их будут обучать работе с клиентами и стилистическим приёмам, поэтому они спокойно поехали на встречу.
Однако по прибытию на место они столкнулись со следующим: сотрудниц учили энергетическим практикам, раскрытию сексуальности и пикапу по скандальному секс-коучу Алексу Лесли. Также участников тренинга заставляли раздеваться, били их плётками, а в конце одного из занятий сам Осипов разделся догола.
Кроме того, со слов бывших работников, во время таких встреч их коллеги употребляли запрещённые вещества. На этом фоне один из сотрудников напал на собеседницу издания с топором. Чуть позже он же столкнул другую девушку с лестницы.
Пострадавшие девушки отметили, что обращаться в полицию не стали, опасаясь последствий и связей бывшего начальника.
Читайте также: