Бил плётками и заставлял раздеваться: владелец сети парикмахерских Петербурга проводил секс-тренинги для сотрудников

16 октября 2025, 10:52

Владелец сети парикмахерских Петербурга проводил секс-тренинги для сотрудников

Фото: iStock/M-Production

Владелец сети парикмахерских в Петербурге проводил тренинги, во время которых сотрудников заставляли раздеваться и делиться своими сексуальными фантазиями. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».