В России запретили курсы заочно арестованного секс-коуча
Прокуратура: Суд запретил курсы заочно арестованного секс-коуча Алекса Лесли
Московский суд запретил распространение в России курсов секс‑коуча Алекса Лесли, заочно арестованного по обвинению в склонении к изнасилованию. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на прокуратуру.
Ранее в июне в отношении пикап‑тренера завели уголовное дело: по версии следствия, его последователи в центре столицы приставали к женщинам и трогали незнакомок за интимные места.
Нескольких учеников Лесли уже задержали по статье о мелком хулиганстве.
Перед этим сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали известных бандитов. Уточнялось, что они, по версии следствия, угрожали своей жертве изнасилованием и убийством.
Читайте также: