В России запретили курсы заочно арестованного секс-коуча

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Московский суд запретил распространение в России курсов секс‑коуча Алекса Лесли, заочно арестованного по обвинению в склонении к изнасилованию. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на прокуратуру.



Ранее в июне в отношении пикап‑тренера завели уголовное дело: по версии следствия, его последователи в центре столицы приставали к женщинам и трогали незнакомок за интимные места.

Нескольких учеников Лесли уже задержали по статье о мелком хулиганстве.

Перед этим сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали известных бандитов. Уточнялось, что они, по версии следствия, угрожали своей жертве изнасилованием и убийством.

Никита Кротов

