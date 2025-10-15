В России запретили курсы заочно арестованного секс-коуча

15 октября 2025, 16:49

Прокуратура: Суд запретил курсы заочно арестованного секс-коуча Алекса Лесли

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Московский суд запретил распространение в России курсов секс‑коуча Алекса Лесли, заочно арестованного по обвинению в склонении к изнасилованию. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на прокуратуру.