«Бил проводом от электроприбора»: Школьница из Подольска рассказала о пытках отчима

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Школьница из подмосковного Подольска заявила, что отчим издевался над ней на протяжении 10 лет, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
По информации СМИ, в ноябре стало известно об исчезновении 15-летней школьницы. Спустя несколько дней правоохранительные органы обнаружили пропавшую в одном из ресторанов быстрого питания. Девушка рассказала полиции, что решила сбежать из дома из-за постоянных издевательств со стороны отчима.
По её словам, от истязал её на протяжении 10 лет, с пятилетнего возраста, однако, в сентябре его пытки стали особо жестокими.
В отношении отчима пострадавшей возбудили уголовное дело об истязании. Расследование всех деталей случившегося продолжается.
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По её словам, от истязал её на протяжении 10 лет, с пятилетнего возраста, однако, в сентябре его пытки стали особо жестокими.
«Он с 13 по 15 сентября бил ее по всему телу кожаным ремнем, руками, а также проводом от электроприбора», — прокомментировал ситуацию собеседник издания.
В отношении отчима пострадавшей возбудили уголовное дело об истязании. Расследование всех деталей случившегося продолжается.
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Евгения Парфентьева