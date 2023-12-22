В Перми завершили расследование дела о сожжении школьницы

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В Пермском крае завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении подростка, который сжёг ровесницу, об этом сообщает «КП-Пермь».
Напомним, 8 июля 2023 года на железнодорожных путях в поселке Октябрьский нашли еле живую обожжённую школьницу. Девочку доставили в ожоговый центр, где врачи несколько дней боролись за её жизнь, однако, спасти школьницу не удалось.
Выяснилось, что страшное преступление совершил местный подросток. Сперва он избил девочку камнем по голове, затем бросил на железнодорожные пути, поджёг и стал наблюдать издалека, как она горит.
В настоящий момент подросток находится в следственном изоляторе.
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Выяснилось, что страшное преступление совершил местный подросток. Сперва он избил девочку камнем по голове, затем бросил на железнодорожные пути, поджёг и стал наблюдать издалека, как она горит.
«Расследование дела закончено. Пять месяцев следователям из Москвы понадобилось, чтобы собрать доказательную базу против школьника, убившего свою подругу», — прокомментировали ситуацию в СМИ, со ссылкой на свои источники.
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Евгения Парфентьева