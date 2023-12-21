Разъяренный подросток набросился на одноклассников в брянской гимназии №3

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Разъярённый 12-летний подросток набросился на одноклассников в брянской гимназии №3во время урока и разгромил весь кабинет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, восьмиклассника свистел прямо во время урока, а на замечания учителя не реагировал. Тогда одноклассники также попросили его перестать. Однако в этом момент у подростка случился нервный срыв. Он вскочил с места, начал переворачивать парты, кричать и выгонять всех из класса.
Его попытались успокоить, но началась драка. Всех участвующих удалось успокоить. Обошлось без пострадавших. В школу приехал полицейский и психологи. Проводится проверка.
Напомним, 7 декабря ученица восьмого класса брянской гимназии №5 зашла в класс после начала урока. Школьница открыла огонь из отцовского дробовика. Она произвела выстрел вверх, а затем в спину ближайшему ученику. В результате происшествия, ранения получили пять человек, одна несовершеннолетняя была убита. После произошедшего девочка покончила с собой.
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Его попытались успокоить, но началась драка. Всех участвующих удалось успокоить. Обошлось без пострадавших. В школу приехал полицейский и психологи. Проводится проверка.
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Элина Позднякова