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Разъяренный подросток набросился на одноклассников в брянской гимназии №3

21 декабря 2023, 12:18
Фото: iStock/Chalabala

Фото: iStock/Chalabala

Разъярённый 12-летний подросток набросился на одноклассников в брянской гимназии №3во время урока и разгромил весь кабинет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, восьмиклассника свистел прямо во время урока, а на замечания учителя не реагировал. Тогда одноклассники также попросили его перестать. Однако в этом момент у подростка случился нервный срыв. Он вскочил с места, начал переворачивать парты, кричать и выгонять всех из класса.

Его попытались успокоить, но началась драка. Всех участвующих удалось успокоить. Обошлось без пострадавших. В школу приехал полицейский и психологи. Проводится проверка.


Напомним, 7 декабря ученица восьмого класса брянской гимназии №5 зашла в класс после начала урока. Школьница открыла огонь из отцовского дробовика. Она произвела выстрел вверх, а затем в спину ближайшему ученику. В результате происшествия, ранения получили пять человек, одна несовершеннолетняя была убита. После произошедшего девочка покончила с собой.

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#происшествия
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«Один ребенок умер, трое в детдоме»: В неблагополучной семье девочка отравилась метадоном
В Петербурге умерла двухмесячная девочка — экспертиза нашла в организме метадон
21 декабря 2023, 11:04

Фото: istock / globalmoments

Экспертиза обнаружила метадон в организме двухмесячной девочки, которая умерла в квартире на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. По версии следствия, наркотик мог попасть с молоком матери.
Как сообщает телеграм-канал Mash на Мойке, в октябре врачи приехали на вызов о клинической смерти младенца. Сохранить жизнь малышке не удалось, в больницу ей поставили диагноз «синдром внезапной детской смерти». По словам отца, он ночью проснулся и заметил, что ребенок не подает признаков жизни. Родители вызвали скорую, но уже было поздно. Тело малышки отправили в морг для установления точной причины смерти.

Спустя месяц экспертиза показала, что у ребенка в крови, на стенках желудка, в печени и в тонком кишечнике обнаружено наркотическое вещество метадон. Вероятнее всего, оно попало в оргазм девочки во время грудного вскармливания.

Отмечается, что семья неблагополучная. Отец несколько раз был судим по 228-й статье (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Всего у пары было пятеро детей — один скончался от рака, трое в детском доме. Мать лишена родительских прав.

В отношении матери могут возбудить 2 уголовных дела: за оставление в опасности и неисполнение обязанностей родителя.

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#врачи
#ребёнок
#семья
#родители
#диагноз
#наркотики
#смерть
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При падении льда с крыши военкомата в Люберцах погиб замдиректора фирмы «ОКБ Металл цех»
Скончался один из пострадавших при падении льда с крыши военкомата в Люберцах
21 декабря 2023, 11:02

Фото: iStock/tumsasedgars

При падении падения льда с крыши военкомата в Люберцах погиб замгендиректора подмосковной производственной компании. Об этом сообщает Shot со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, 34-летний Фёдор Кузьмин скончался около пяти утра в реанимации, не приходя в сознание. Уточняется, что от удара сверху у него сломался позвоночник в области поясницы. Также у него был диагностирован разрыв печени, после чего началось внутреннее кровотечение.

Мужчина был заместителем генерального директора в подмосковной фирме «ОКБ Металл цех», которая занимается производством лестниц. Он стоял в очереди, чтобы встать на воинский учет по месту прописки. У него осталось трое детей.

Напомним, накануне утром у военкомата в Люберцах собралась очередь, чтобы встать на учёт по прописке. В этот момент с крыши упало несколько ледяных кусков прямо на головы людям.

В итоге пострадали четыре человека. После осмотра их госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

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#металл
#смерть
#снег
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Врачи рассказали о состоянии детей, снятых с поезда Тюмень - Адлер
Минздрав: у 80 детей, снятых с поезда Тюмень - Адлер, признаки ОРВИ
21 декабря 2023, 11:00

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Более чем у 80 детей, снятых с поезда Тюмень - Адлер, обнаружены признаки ОРВИ. Семь из пострадавших детей находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в Минздраве Саратовской области.
Ранее сообщалось, что у 12-летней девочки, которая умерла в поезде Тюмень - Адлер выявлен грипп А, так же как и у 15 госпитализированных детей, ехавших из лагеря.

Напомним, группа возвращалась из поездки в Сибирь. У нескольких ребят поднялась температура, а также симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Когда состав проезжал Пензенскую область, одна девочка стала плохо себя чувствовать. У девочки поднялась температура 39 градусов. Медсестра дала ребенку жаропонижающее средство, после чего температура снизилась. Позже школьница потеряла сознание, сопровождавшим врачам спасти ее не удалось.

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#орви
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#симптомы
#девочка
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В Татарстане при взрыве газа в доме пострадали четыре человека
21 декабря 2023, 10:46

Фото: iStock/RamonCast

Взрыв бытового газа произошел в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома в поселке Осиново в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС в телеграм-канале.
Отмечается, что в результате взрыва четыре человека пострадали. ЧП произошло по адресу улица Центральная, 7.

Как стало известно, после взрыва не произошло возгорания. На данный момент устанавливаются причины и повреждения. Благодаря административным усилиям в Доме культуры в Осиново открыт пункт временного размещения.

Ранее сообщалось, что 20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

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#дома
#взрыв газа
#татарстан
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Женщина испытала редкий во время менструации симптом и лишилась части матки
AJCR: Женщина после болезненной менструации лишилась слизистой оболочки матки
21 декабря 2023, 10:46

Фото: istock / Domepitipat

В Мексике 43-летняя женщина лишилась слизистой оболочки матки, испытав редкий симптом болезненной менструации. Об этом сообщает American Journal of Case Reports.

Мексиканка обратилась к медикам, так как чувствовала сильную боль внизу живот во время ментсруации. Врачи осмотрели ее и обнаружили обильное кровотечение и фрагменты тканей. Удавил их, они поняли, что слизистая оболочка, находящаяся на внутренней стенки матки, полностью отделилась и вышла наружу.

Журнал отмечается, что обычно стенки с целью задерживания сперматозоидов становятся толще во время овуляции. Если беременность не наступает, излишки тканей выходят из организма во время менструации. В редких случаях отторгается вся оболочка матки, а не только отдельные фрагменты.

Отторжения слизистой оболочки могло произойти из-за внематочной беременности или приема противозачаточных препаратов.

После осмотра женищну выписали, ее жизни ничего не угрожает.

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#врачи
#женщина
#журнал
#беременность
#женщины
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У погибшей в поезде Тюмень-Адлер девочки обнаружен грипп А
21 декабря 2023, 10:45

Фото: iStock/angelp

У 12-летней девочки, которая умерла в поезде Тюмень - Адлер выявлен грипп А, так же как и у 15 госпитализированных детей, ехавших из лагеря. Об этом сообщает саратовский Роспотребнадзор.
Всего в поезде было 125 несовершеннолетних. Сейчас у ещё 60 из них есть признаки ОРВИ.

Напомним, группа возвращалась из поездки в Сибирь. У нескольких ребят поднялась температура, а также симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Когда состав проезжал Пензенскую область, одна девочка стала плохо себя чувствовать. У девочки поднялась температура 39 градусов. Медсестра дала ребенку жаропонижающее средство, после чего температура снизилась. Позже школьница потеряла сознание, сопровождавшим врачам спасти ее не удалось.

Всех детей направили на автобусах в инфекционную больницу. У 46 из них была повышена температура тела. По данным Роспотребнадзора, у детей выявили грипп А, который является самым распространенным видом.

В настоящее время сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры проводят проверку в лагере «Олимпийская ребячка», где отдыхали заболевшие дети.

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#температура
#орви
#симптомы
#девочка
#сибирь
#школьница
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Стало известно, какую инфекцию выявили у детей из поезда Тюмень - Адлер, где умер ребенок
Роспотребнадзор: у детей из поезда Тюмень — Адлер выявили грипп А
21 декабря 2023, 10:37

Фото: iStock/urfinguss

У детей из поезда, следовавшем из Тюмени в Адлер, в котором умерла 12-летняя девочка, выявлен грипп А. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Напомним, в поезде Тюмень — Адлер обнаружили обездвиженную 12-летнюю школьницу. Помимо этого, с поезда в Саратовской области сняли более 100 детей, около 30 из них госпитализировали.

Всех детей направили на автобусах в инфекционную больницу. У 46 из них была повышена температура тела. По данным Роспотребнадзора, у детей выявили грипп А, который является самым распространенным видом.

Сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры проводят проверку в лагере «Олимпийская ребячка», где отдыхали заболевшие дети.

Сообщается, что группа из 125 детей возвращалась из поездки в Сибирь. У нескольких ребят поднялась температура, а также симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Когда состав проезжал Пензенскую область, одна девочка стала плохо себя чувствовать. У девочки поднялась температура 39 градусов. Медсестра дала ребенку жаропонижающее средство, после чего температура снизилась. Позже школьница потеряла сознание, сопровождавшим врачам спасти ее не удалось.

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#сибирь
#школьница
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Заключённый за шпионаж американец Пол Уилан заявил, что США бросили его
Осужденный в РФ за шпионаж американец Уилан заявил, что США его бросили
21 декабря 2023, 10:09

Фото: istock / OlFedv

Осужденный в РФ за шпионаж гражданин США Пол Уилан заявил, что чувствует себя «брошенным» властями Штатов. Пол считает, что решение Белого дома не добавлять его в сделки по обмену это «серьезное предательство». Об этом он рассказал телеканалу BBC в телефонном разговоре.

Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года во время шпионской акции. Защита заявляет, что он стал жертвой провокации: Полу передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Американец в последнем слове сказал, что шпионажем не занимался. Мужчину приговорили к 16 годам колонии.

«Я знаю, что у США есть самые разные предложения, но они не те, чего хотят русские. Поэтому они перебирают варианты, чтобы посмотреть, какой из них сработает. Проблема в том, что пока они это делают, моя жизнь проходит», – поделился заключенный.
Сейчас Уилан отбывает свое наказание в колонии в Мордовии.

Ранее сообщалось, что в США мужчину оправдали и отменили приговор после 48 лет тюрьмы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Потеряла сознание: подробности гибели девочки в поезде Тюмень – Адлер
«112»: в поезде Тюмень — Адлер скончалась школьница по пути из детского лагеря
21 декабря 2023, 09:47

Фото: istock / Mikhail Strogalev

В поезде Тюмень — Адлер обнаружили обездвиженную 12-летнюю школьницу. Помимо этого, с поезда в Саратовской области сняли более 100 детей, около 30 из них госпитализировали. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Сообщается, что группа из 125 детей возвращалась из поездки в Сибирь. У нескольких ребят поднялась температура, а также симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Когда состав проезжал Пензенскую область, одна девочка стала плохо себя чувствовать. У девочки поднялась температура 39 градусов. Медсестра дала ребенку жаропонижающее средство, после чего температура снизилась. Позже школьница потеряла сознание, сопровождавшим врачам спасти ее не удалось.

Все 136 человек, 125 из которых — дети, направлены в инфекционную больницу Саратова. Известно, что все ребята родом из ЛНР.

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#дети
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#орви
#симптомы
#медсестра
#школьница
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