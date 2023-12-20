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СК: В Иркутской области арестовали подростка, ранившего сверстника ножом

20 декабря 2023, 14:17
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

Подростку из села Мельница, который ранил ровесника ножом в грудь, избрали меру пресечения, об этом сообщает Следственный комитет РФ по Иркутской области.
Ранее стало известно, что 14-летний школьник напал на своего сверстника и несколько раз ударил его ножом в грудь. Остановить вооружённого парня смог директор школы.

Пострадавшего подростка экстренно госпитализировали в местную больницу с проникающим ранением грудной клетки. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.


«Следственным отделом по городу Нижнеудинск СУСК России по Иркутской области предъявлено обвинение 14-летнему подростку в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Подросток арестован», - прокомментировали ситуацию представители СК.

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#убийство
#подросток
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#обвинение
#ск
#покушение
#иркутская область
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В Москве глыба льда, упавшая с крыши, сломала шею женщине
20 декабря 2023, 14:41

Фото: iStock/z1b

В Москве ледяная глыба рухнула прямо на голову женщины и сломала ей шею. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
«Медики обнаружили у пострадавшей 36-летней женщины перелом шейного позвонка, сотрясение мозга и травму головы после падения наледи с крыши», - говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось, что в Ярославле трёхлетняя девочка пострадала от падения снежной глыбы с крыши. По информации СК, происшествие случилось на одной из улиц Кировского района города. Снежная глыба свалилась на голову трёхлетнему ребёнку, девочку пришлось госпитализировать. При этом степень тяжести её травм пока что не уточняется. По факту случившего прокуратура Ярославской области инициировала проверку, в ходе которой будут установлены лица, ответственные за своевременную уборку снега с крыш.

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#женщины
#медики
#снег
#травма
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«Мослента» опровергла информацию о выколотых глазах погибшей москвички
20 декабря 2023, 14:37

Фото: istockphoto/Chalabala

В СМИ и Telegram-каналах распространилась информация о выколотых глазах у погибшей девушки, которую обнаружили в Подмосковье.
Эти данные опроверг «Мосленте» источник в правоохранительных органах.

«Зафиксировано отсутствие правого глазного яблока. По предварительным данным, это посмертная травма, причиненная грызунами», —сообщил собеседник издания.
Тело 27-летней девушки обнаружили в 100 метрах от озера Рябиновое в селе Воскресенское поисковой отряд «Лиза Алерт», сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Известно, что 16 декабря 2023 года девушка поссорилась с матерью и ушла из квартиры в Москве. Она один раз вышла на связь с родственниками, больше родственникам не удалось с ней связаться.

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#подмосковье
#полиция
#убийство
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РИА: Илья Яшин* обжаловал первый иноагентский приговор
20 декабря 2023, 14:05

Фото: iStock/gorodenkoff

Илья Яшин* обжаловал свой первый штраф, который ему присудили за неуказание им статуса иностранного агента в социальных сетях, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Бабушкинский суд Москвы.
«В суд поступила апелляционная жалоба Яшина И.В.*», - прокомментировала ситуацию собеседница СМИ.

Отмечается, что в судебном заседании Яшин* участвовал по видеосвязи, находясь в ИК-3 Смоленской области.

В декабре 2022 года Яшину* назначили 8,5 лет лишения свободы за распространение фейков о российской армии. Ранее Яшин* вёл прямой эфир на видеохостинге YouTube, в котором рассказывал ложные факты о событиях, произошедших в Буче. Судья заявила, что Яшин* осознавал противоправный характер своих действий, однако, руководствуясь политическими амбициями, всё же решил распространить недостоверную информацию о ВС РФ.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ.
#суд
#youtube
#вс рф
#политика
#иностранный агент
#штраф
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В Люберцах глыбы льда упали на четырёх человек на входе в военкомат
20 декабря 2023, 14:01

Фото: istockphoto/ziggy1

Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Mash сообщает, что сегодня утром у военкомата собралась очередь, чтобы встать на учёт по прописке. В этот момент с крыши упало несколько ледяных кусков прямо на головы людям.

В итоге пострадали четыре человека. После осмотра их госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

Ранее в Санкт-Петербурге глыба льда упала на коляску, в которой находился двухлетний ребёнок.

РЕН ТВ сообщает, что ребёнка госпитализировали в состоянии средней тяжести. ЧП случилось примерно в 8 часов утра недалеко от дома 37, корпус 1 на Новочеркасском проспекте.

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#люберцы
#ледяной дождь
#снег
#зима
#погода
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Российские врачи спасли семилетнего ребенка с инсультом
В Сургуте семилетний мальчик попал в больницу с ишемическим инсультом
20 декабря 2023, 13:57

Фото: istock / ViktorCap

Медики сургутской травматологической больницы прооперировали семилетнего мальчика с ишемическим инсультом. Об этом сообщил директор Депздрава Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский в телеграм-канале.

Первоклассник оказался в стационаре с подозрением на отравление. Но оказалось, что это была «мозговая катастрофа». После проведенных исследования врачи нашли тромб в артерии, которая питает головной мозг. Добровольский отметил, что такое заболевание редко диагностируют у детей.

Медикам удалось успешно извлечь тромб. Ребенок уже переведен из реанимации в отделение нейрохирургии для реабилитации. Дополнительно мальчика обследуют на предмет генетических заболеваний, который могли привести к образованию тромба.

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#врачи
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#ребёнок
#больницы
#медики
#катастрофа
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Появились подробности о девушке, которую нашли изнасилованной с выколотыми глазами
Девушка, чье тело нашли с выколотыми глазами, хотела попасть на шоу «Пацанки»
20 декабря 2023, 13:37

Фото: istock / Aroma photography

Погибшая Кристина, чьё тело было найдено с выколотыми глазами в подмосковном лесу, ранее пыталась попасть в шоу «Пацанки»
Погибшая девушка, чье полураздетое тело было найдено с выколотыми глазами в лесу в Подмосковье, до этого пыталась попасть на шоу «Пацанки», но не прошла кастинг.

Как сообщает телеграм-канал Shot, девушка по имени Кристина с семьей в девятилетнем возрасте переехала из Когалыма Тюменской области в Москву в 2005 году. У Кристины есть сестра, которая старше её на 15 лет. Кристина иногда ругалась с мамой на почве ревности к старшей сестре и её детям.

Девушка примерно 5 лет назад участвовала в кастинге проекта «Пацанки», но не прошла. Кристина выглядела довольно грубо за счет короткой стрижки, татуировок и мужского стиля одежды. Известно, что 27-летняя погибшая, проживавшая вместе со своей 62-летней матерью, курила и периодическипила спиртное.

Ночью 19 декабря тело Кристины обнаружили со спущенными штанами и выколотыми глазами на берегу озера Рабиновское в Богородском городском округе.

На данный момент существует несколько версий гибели, в том числе от переохлаждения. Она могла сама начать снимать одежду, а глаза могли обезобразить лесные обитатели. В ближайшее время экспертиза с причинами смерти покажет от чего она скончалась на само деле.

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#подмосковье
#глаза
#шоу
#счёт
#девушка
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Пожар произошел в ЖК «Кленовые аллеи» в Новой Москве
20 декабря 2023, 13:18

Фото: iStock/OlgaMiltsova

В столичном ЖК «Кленовые аллеи» произошел серьезный пожар. Загорелась квартира на четвертом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Отмечается, что возгорание случилось по адресу Чароитовая улица, 1к2. Сотрудники экстренных служб тушили квартиру с улицы, так как в помещении никого не было.

Подробности о пострадавших уточняются. По предварительной информации, причина пожара заключается в неисправности электропроводки. По данным МЧС, пожар был полностью потушен в 11:45 мск.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в ресторане советской кухни Slava на Вятской улице в Москве. Вначале посетители ресторана услышали громкий звук, а потом из кухни пошел чёрный дым и началось возгорание.

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#мчс
#пожар
#улица
#возгорание
#сотрудники
#здание
#москва
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В Ставрополье ФСБ задержала узбека, планировавшего взорвать бомбу у здания правительства
В Ставропольском крае ФСБ предотвратили крупный теракт
20 декабря 2023, 13:14

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ предотвратили крупный теракт, задержав гражданина Узбекистана, собирался взорвать бомбу у здания местного правительства. Об этом сообщает Baza.
Следствие установило, что теракт планировал совершить 21-летний гражданин Узбекистана, который работал в Ставрополе на мойке автомобилей. По предварительным данным, он входил в «Исламское государство»*. Он смастерил два СВУ на основе аммиачной селитры и начинил его гвоздями. Уточняется, что взрыв он планировал совершить у здания правительства края на площади Ленина.

Мужчина задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело. Неудавшемуся террористу грозит до 20 лет лишения свободы.

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*организация признана террористической и запрещена в России
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#государство
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Бывшего депутата Баширова нашли в машине без признаков жизни
20 декабря 2023, 12:53

Фото: istockphoto/Chalabala

В Свердловской области обнаружили экс-депутата Павла Баширова без признаков жизни.
Павел Баширов является экс-депутатом думы Белоярского городского округа, пишет портал E1.RU. Родной брат Павла Баширова Василий рассказал, что для семьи смерть Баширова стало шоком.

«Для всех родственников это очень неожиданно. У него не было никаких конфликтов», —говорит Василий Баширов.
Павел Баширов работал в белоярской думе пятого созыва от КПРФ. Последнее время экс-политик работал на заводе, но планировал вернуться в политику.

Ранее сообщалось, что в Мытищах возле дома обнаружен труп исполнительного директора компании-разработчика банковских продуктов для «Россельхозбанка» Леонида Стишковского. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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#полиция
#депутат
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