СК: В Иркутской области арестовали подростка, ранившего сверстника ножом

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Подростку из села Мельница, который ранил ровесника ножом в грудь, избрали меру пресечения, об этом сообщает Следственный комитет РФ по Иркутской области.
Ранее стало известно, что 14-летний школьник напал на своего сверстника и несколько раз ударил его ножом в грудь. Остановить вооружённого парня смог директор школы.
Пострадавшего подростка экстренно госпитализировали в местную больницу с проникающим ранением грудной клетки. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.
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Пострадавшего подростка экстренно госпитализировали в местную больницу с проникающим ранением грудной клетки. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.
«Следственным отделом по городу Нижнеудинск СУСК России по Иркутской области предъявлено обвинение 14-летнему подростку в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Подросток арестован», - прокомментировали ситуацию представители СК.
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Евгения Парфентьева