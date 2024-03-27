«Был спокойным и совестливым»: Тетя террориста Шамсиддина не думала, что он станет таким

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Родственники Фаридуна Шамсиддина, который обвиняется по делу о теракте в «Крокусе», не думали, что он на это способен. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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