Била брата и училась дома: появились новые подробности об убийстве женщины и её сына в Якутске

04 октября 2025, 21:16

Подозреваемая в двойном убийстве в Якутске училась дома и била брата

Фото: iStock/zoka74

В деле о жестоком убийстве матери и младшего брата в Якутии появились новые подробности. Как сообщает телеканал 360.ru со ссылкой на источник, 16-летняя подозреваемая часто обижала своего младшего брата, который сам жаловался на неё.