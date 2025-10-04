Била брата и училась дома: появились новые подробности об убийстве женщины и её сына в Якутске
В деле о жестоком убийстве матери и младшего брата в Якутии появились новые подробности. Как сообщает телеканал 360.ru со ссылкой на источник, 16-летняя подозреваемая часто обижала своего младшего брата, который сам жаловался на неё.
Отмечается, что мальчик неоднократно рассказывал, что сестра ненавидит его, не любит, регулярно бьёт и кричит.
Также выяснилось, что девушка обучалась на дому. Соседка семьи Ольга подтвердила, что мальчик говорил ей о сестре, которая практически не училась и большую часть времени проводила в постели.
Ранее в субботу стало известно о жестоком убийстве в Якутске. В одной из квартир обнаружили тела женщины и её 11-летнего сына. Вскоре задержали подозреваемую – дочь и сестру погибших. Расследование дела продолжается.
Читайте также: