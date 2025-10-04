Достижения.рф

16-летнюю дочь российского политика заподозрили в убийстве матери и брата

Baza: в Якутии нашли тела вдовы и сына политика Саввы Михайлова
Фото: iStock/Makhbubakhon Ismatova

В Якутске нашли тела вдовы и сына известного политика. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.



По его данным, в момент смерти 40-летняя женщина и 11-летний мальчик находились в квартире многоэтажки в 202-м микрорайоне. Они являются семьей экс-зампреда местного Госкомитета по занятости населения, общественника и военнослужащего Саввы Михайлова, который скончался в госпитале в 2023-м.

С места преступления изъяли молоток и нож. Правоохранители предполагают, что к расправе над родственниками причастна 16-летней дочь Михайловых. В настоящее время с ней работают следователи.

Лидия Пономарева

