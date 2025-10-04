Мать – психолог в военкомате, а отец был политиком: соседи убитой женщины с сыном в Якутске рассказали о семье

04 октября 2025, 14:41

РЕН ТВ: соседи убитых женщины и её сына рассказали о семье

Фото: iStock/Artem_Furman

В Якутске продолжается расследование убийства 40-летней женщины и её 11-летнего сына. Соседи семьи поделились своими воспоминаниями.