Мать – психолог в военкомате, а отец был политиком: соседи убитой женщины с сыном в Якутске рассказали о семье
В Якутске продолжается расследование убийства 40-летней женщины и её 11-летнего сына. Соседи семьи поделились своими воспоминаниями.
Напомним, что в убийстве следователи подозревают несовершеннолетнюю дочь погибшей и её подругу-школьницу. Обеих задержали и доставили в отдел полиции. Мотив их поступка выясняется.
Соседка семьи Ольга Николаевна в беседе с РЕН ТВ вспомнила, как однажды мальчик долго стучался в квартиру, где находилась его сестра. В итоге ему так и не открыли, и женщина пригласила ребёнка к себе, накормила и приютила. Мальчик рассказал ей, что его сестра почти всё время спала и не училась. По наблюдениям Ольги Николаевны, девочка могла иметь инвалидность.
Другой сосед, Василий, отметил, что члены семьи не создавали проблем и вели себя спокойно, ничего подозрительного в их поведении он не замечал.
Также известно, что мать семьи работала психологом в военкомате, а отец был чиновником и военнослужащим, который скончался в 2023 году в госпитале Санкт-Петербурга.
