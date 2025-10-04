Подозреваемой в убийстве матери и брата 16-летней россиянке могла помогать подруга

04 октября 2025, 12:33

В Якутске задержали 16-летнюю девушку, подозреваемую в убийстве матери и брата

Фото: iStock/M-Production

16-летнюю девушку, подозреваемую в убийстве матери и брата в Якутске, задержали вместе с ее подругой. Об этом сообщает следком по республике в телеграм-канале.