Подозреваемой в убийстве матери и брата 16-летней россиянке могла помогать подруга
16-летнюю девушку, подозреваемую в убийстве матери и брата в Якутске, задержали вместе с ее подругой. Об этом сообщает следком по республике в телеграм-канале.
Сейчас следователи выясняют мотив их действий. Также в ведомстве опубликовали видео с места преступления. На кадрах видны разбросанные вещи, следы крови и молоток.
Напомним, тела 40-летней женщины и 11-летнего мальчика нашли 3 октября в одной из квартир в 202-м микрорайоне. По данным телеграм-канала Baza, убитые — вдова и сын политика, общественника и военнослужащего Саввы Михайлова, который скончался два года назад в госпитале Санкт-Петербурга.
