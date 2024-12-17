«Подобрала себе судимость»: женщина пожалела о своей доброте после возврата потерянного телефона

Фото: iStock/ Zbynek Pospisil
История о том, как делать не нужно, произошла в Челябинске. Женщина на полу супермаркета нашла сотовый телефон. Передавать его никому не стала и забрала с собой в надежде, что на его позвонит хозяин.
Так и случилось, телефон был возвращен, а у вернувшей находку Ольги, появились проблемы. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/ ChristinaFelsing
Перед спортивной секцией мама с дочкой зашли в магазин. На полу лежал явно потерянный кем-то сотовый телефон Samsung Galaxy A50.
Хозяйка телефона действительно позвонила, но вместо благодарности начала угрожать и требовать немедленно вернуть ее имущество в магазин. Собственницей потерянной вещи оказалась сотрудница супермаркета, в который заходила Ольга со своей дочерью. В телефонном разговоре женщины договорились, что вещь будет возвращена, когда мать с дочерью пойдут домой после тренировки.
Пока Ольга возила дочь на гимнастику на другой конец города, телефон лежал в рюкзаке и ждал пока его передадут хозяйке. А она тем временем писала заявление о краже в полицию.
Фото: iStock/ Yury Karamanenko
Заявление было написано на имя конкретного человека. Ольга расплачивалась в магазине с помощью своей карты и ее данные остались у кассира. По записям с камер видеонаблюдения видно, как Ольга подняла телефон с пола и положила его в рюкзак. Для заведения уголовного дела фактов было достаточно.
После всего, сотрудники полиции отыскали женщину по месту жительства и теперь ей приходится ходить на допросы и доказывать свою невиновность.
Фото: iStock/ simpson33
Если человек обнаружил в общественном месте телефон и не уведомил об этом полицию, он может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).
В Гражданском кодексе указано, что человек, обнаруживший потерянный предмет, должен «незамедлительно сообщить о находке владельцу вещи, лицу, потерявшему ее, или другому известному ему человеку, имеющему право на получение и возврат». В примечании к статье 158 Уголовного кодекса (кража) отмечается, что «бескорыстное присвоение чужого имущества» также рассматривается, как хищение.
Конституционный суд признал соответствующими Конституции страны нормы ст. 158 Уголовного кодекса (кража) и ст. 227 Гражданского кодекса (находка), которые позволяют привлекать граждан к уголовной ответственности за нарушение правил обращения с найденными вещами.
Буква закона говорит нам о том, что бы мы не «подбирали себе судимость», обращая внимание на чужие, пусть и потерянные вещи. Благими намерениями, как говорится, вымощена дорога в ад.
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Благое намерение
Фото: iStock/ ChristinaFelsing
Перед спортивной секцией мама с дочкой зашли в магазин. На полу лежал явно потерянный кем-то сотовый телефон Samsung Galaxy A50.
«Посчитали, что нужно сделать доброе дело и убедиться, что он точно дойдет до хозяина. Не факт же, что сотрудники магазина его вернут? Проще забрать его с собой, и дождаться звонка по этому номеру телефона, договориться о встрече и отдать лично в руки. Думаю, большинство людей так и делает», — рассказывает женщина корреспондентам KP.RU.
Хозяйка телефона действительно позвонила, но вместо благодарности начала угрожать и требовать немедленно вернуть ее имущество в магазин. Собственницей потерянной вещи оказалась сотрудница супермаркета, в который заходила Ольга со своей дочерью. В телефонном разговоре женщины договорились, что вещь будет возвращена, когда мать с дочерью пойдут домой после тренировки.
«Обещание исполнила — успела приехать в магазин за несколько минут до закрытия», — вспоминает Ольга.
Заявление в полицию
Пока Ольга возила дочь на гимнастику на другой конец города, телефон лежал в рюкзаке и ждал пока его передадут хозяйке. А она тем временем писала заявление о краже в полицию.
«Что так долго? Я уже в полицию на вас заявила. Такие слова вместо "спасибо" нам сказали. Оказывается, пока телефон был в рюкзаке, он разрядился. Раз дозвониться до нас не удалось, хозяйка вызвала полицию», — возмущается Ольга.
Фото: iStock/ Yury Karamanenko
Заявление было написано на имя конкретного человека. Ольга расплачивалась в магазине с помощью своей карты и ее данные остались у кассира. По записям с камер видеонаблюдения видно, как Ольга подняла телефон с пола и положила его в рюкзак. Для заведения уголовного дела фактов было достаточно.
После всего, сотрудники полиции отыскали женщину по месту жительства и теперь ей приходится ходить на допросы и доказывать свою невиновность.
«В течение трех суток заявление она, видимо, не забрала, потому началось разбирательство. Доказываю, что у меня не было умысла на хищение, утаивания находки. Пусть люди на моем опыте знают, как себя вести, и что в таких случаях делать», — говорит попавшая под следствие женщина.
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Судебная практика
Фото: iStock/ simpson33
Если человек обнаружил в общественном месте телефон и не уведомил об этом полицию, он может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).
В Гражданском кодексе указано, что человек, обнаруживший потерянный предмет, должен «незамедлительно сообщить о находке владельцу вещи, лицу, потерявшему ее, или другому известному ему человеку, имеющему право на получение и возврат». В примечании к статье 158 Уголовного кодекса (кража) отмечается, что «бескорыстное присвоение чужого имущества» также рассматривается, как хищение.
Конституционный суд признал соответствующими Конституции страны нормы ст. 158 Уголовного кодекса (кража) и ст. 227 Гражданского кодекса (находка), которые позволяют привлекать граждан к уголовной ответственности за нарушение правил обращения с найденными вещами.
Буква закона говорит нам о том, что бы мы не «подбирали себе судимость», обращая внимание на чужие, пусть и потерянные вещи. Благими намерениями, как говорится, вымощена дорога в ад.
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Елена Генералова