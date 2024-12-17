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«Подобрала себе судимость»: женщина пожалела о своей доброте после возврата потерянного телефона

Фото: iStock/ Zbynek Pospisil

Фото: iStock/ Zbynek Pospisil

История о том, как делать не нужно, произошла в Челябинске. Женщина на полу супермаркета нашла сотовый телефон. Передавать его никому не стала и забрала с собой в надежде, что на его позвонит хозяин.
Так и случилось, телефон был возвращен, а у вернувшей находку Ольги, появились проблемы. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Благое намерение




Фото: iStock/ ChristinaFelsing

Перед спортивной секцией мама с дочкой зашли в магазин. На полу лежал явно потерянный кем-то сотовый телефон Samsung Galaxy A50.

«Посчитали, что нужно сделать доброе дело и убедиться, что он точно дойдет до хозяина. Не факт же, что сотрудники магазина его вернут? Проще забрать его с собой, и дождаться звонка по этому номеру телефона, договориться о встрече и отдать лично в руки. Думаю, большинство людей так и делает», — рассказывает женщина корреспондентам KP.RU.

Хозяйка телефона действительно позвонила, но вместо благодарности начала угрожать и требовать немедленно вернуть ее имущество в магазин. Собственницей потерянной вещи оказалась сотрудница супермаркета, в который заходила Ольга со своей дочерью. В телефонном разговоре женщины договорились, что вещь будет возвращена, когда мать с дочерью пойдут домой после тренировки.

«Обещание исполнила — успела приехать в магазин за несколько минут до закрытия», — вспоминает Ольга.

Заявление в полицию


Пока Ольга возила дочь на гимнастику на другой конец города, телефон лежал в рюкзаке и ждал пока его передадут хозяйке. А она тем временем писала заявление о краже в полицию.

«Что так долго? Я уже в полицию на вас заявила. Такие слова вместо "спасибо" нам сказали. Оказывается, пока телефон был в рюкзаке, он разрядился. Раз дозвониться до нас не удалось, хозяйка вызвала полицию», — возмущается Ольга.

Фото: iStock/ Yury Karamanenko

Заявление было написано на имя конкретного человека. Ольга расплачивалась в магазине с помощью своей карты и ее данные остались у кассира. По записям с камер видеонаблюдения видно, как Ольга подняла телефон с пола и положила его в рюкзак. Для заведения уголовного дела фактов было достаточно.

После всего, сотрудники полиции отыскали женщину по месту жительства и теперь ей приходится ходить на допросы и доказывать свою невиновность.

«В течение трех суток заявление она, видимо, не забрала, потому началось разбирательство. Доказываю, что у меня не было умысла на хищение, утаивания находки. Пусть люди на моем опыте знают, как себя вести, и что в таких случаях делать», — говорит попавшая под следствие женщина.

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Судебная практика


Фото: iStock/ simpson33

Если человек обнаружил в общественном месте телефон и не уведомил об этом полицию, он может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).

В Гражданском кодексе указано, что человек, обнаруживший потерянный предмет, должен «незамедлительно сообщить о находке владельцу вещи, лицу, потерявшему ее, или другому известному ему человеку, имеющему право на получение и возврат». В примечании к статье 158 Уголовного кодекса (кража) отмечается, что «бескорыстное присвоение чужого имущества» также рассматривается, как хищение.

Конституционный суд признал соответствующими Конституции страны нормы ст. 158 Уголовного кодекса (кража) и ст. 227 Гражданского кодекса (находка), которые позволяют привлекать граждан к уголовной ответственности за нарушение правил обращения с найденными вещами.

Буква закона говорит нам о том, что бы мы не «подбирали себе судимость», обращая внимание на чужие, пусть и потерянные вещи. Благими намерениями, как говорится, вымощена дорога в ад.

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#следствие
#статьи
В Бурятии чиновника уволили из-за ДТП и подделки анализов
17 декабря 2024, 14:34

Фото: iStock/Anton Novikov

Главу Баргузинского района Республики Бурятии Михаила Мишурина уволили из-за вождения в нетрезвом состоянии, в результате чего он попал в аварию. Также причиной увольнения стала попытка подделать результаты медицинского освидетельствования: анализы показали, что в крови чиновника был алкоголь. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава региона Алексей Цыденов.
Он написал, что Мишурин сел за руль служебной машины пьяным, попал в аварию, пострадал только он. По данным Telegram-канала Babr Mash, мужчина влетел в бетонные блоки и сломал себе обе руки и голень.
«Подписал указ об увольнении <…> Мишурина по утрате доверия», — сообщил Цыденов.
Он добавил, что Следственный комитет выясняет обстоятельства инцидента, все причастные будут привлечены к ответственности.

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#бурятия
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Режим ЧС ввели в Анапе из-за выбросов нефтепродуктов на побережье
17 декабря 2024, 14:31

Фото: iStock/dehooks

В Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с выбросом на береговую линию нефтепродуктов после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Черном море. Об этом проинформировала пресс-служба городской администрации.
Отмечается, что на месте развернут оперативный штаб. В настоящее время специалисты ликвидируют последствия произошедшего.

Согласно данным пресс-службы, задействованы службы спасения, МЧС, казаки и волонтеры. Также режим ЧС введен в Темрюкском районе Кубани.

Напомним, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в районе Керченского пролива. По данным Росморречфлота, причиной ЧП стал сильный шторм. В результате аварии произошёл разлив нефтепродуктов.

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#оперативный штаб
#волонтеры
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#крушение
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Опубликован момент подрыва генерала Кириллова и его помощника Поликарпова
Опубликовано видео с моментом взрыва, в котором погиб генерал Кириллов
17 декабря 2024, 14:30

Фото: iStock/RamonCast

Опубликовано видео момента подрыва начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игоря Кириллова и его помощника, майора Ильи Поликарпова. Кадры публикует Telegram-канал «112».
Следствие установило, что 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве неизвестные подорвали взрывное устройство, которое было заложено в самокат, припаркованный у подъезда дома Кириллова. Оно сработало, когда генерал-лейтенант вышел на улицу и направился в сторону своего автомобиля.
Камера, предположительно, была установлена в каршеринговом автомобиле, который припарковали там за несколько дней до подрыва Кириллова. Предполагается, что именно так следили за Кирилловым.

По факту убийства двух человек возбуждено уголовное дело. Ведется поиск преступников.

По данным Reuters, за убийством Кириллова стоит СБУ.

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#самокат
#следствие
#дома
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Следствие допустило появление новых эпизодов в деле Тимура Иванова
ТАСС: в деле экс-замминистра обороны Иванова могут появиться новые эпизоды
17 декабря 2024, 14:01

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

В деле экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова могут появиться новые эпизоды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
Фигурант дела мог совершать преступления и при других обстоятельствах, в том числе в иные периоды времени, говорится в материалах следствия. Уточняется, что Иванов может быть причастен и к другим противоправным действиям. Изначально он обвинялся в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Иванов распределял полученные коррупционным путем средства между родственниками. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. Иванов был задержан и арестован в конце апреля на своем рабочем месте, ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ.

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Стало известно, кто погиб вместе с генералом Кирилловым при взрыве
При взрыве в Москве вместе с генералом Кирилловым погиб майор Илья Поликарпов
17 декабря 2024, 13:55

Фото: iStock/trofimich

При взрыве на Рязанском проспекте в Москве вместе с начальником войск РХБЗ Игорем Кирилловым погиб его помощник — майор Илья Поликарпов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу погибшего Наталью.
«Илья погиб, у нас остались двое маленьких детей — восьми и девяти лет. Он был большим патриотом и любил свою Родину», — рассказала Наталья.

Мужчине было 33 года. Он активно занимался гуманитарной деятельностью и отправлял в зоне спецоперации оборудование и средства для российских бойцов.


Напомним, в результате взрыва 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник.

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#приговор
#оборудование
#кадры
#вс рф
#сбу
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Неизвестный сообщил о бомбе в авто председателя комитета ГД по обороне Картаполова
Неизвестный сообщил о бомбе в авто депутата ГД Андрея Картаполова
17 декабря 2024, 13:38

Фото: iStock/Motortion

Неизвестный человек сообщил в полицию о том, что в автомобиле председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова находится бомба. Об этом пишет Baza со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, сейчас сотрудники спецслужб проверяют автомобиль Картаполова после того, как неизвестный мужчина сообщил, что его завербовали украинские спецслужбы. По словам звонившего, он лично прикрепил бомбу к днищу автомобиля, но передумал и решил предупредить о взрыве. По его словам, СВУ на Land Rover в Хамовниках сработает через час.

Машина Картаполова припаркована в Ружейном переулке Москвы. На место прибыли взрывотехники, на месте сотрудники Росгвардии и полиции. Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало,

Напомним, в результате взрыва 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник.

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#автомобиль
#мужчина
#сотрудники
#машина
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«02.07.92 – 16.12.24»: Тимма написал под постом Седоковой комментарий с датой своей смерти
Тимма написал под постом Седоковой комментарий с датой своей смерти
17 декабря 2024, 13:33

Янис Тимма (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Баскетболист Янис Тимма 16 декабря в 22:50 написал под постом бывшей супруги Анны Седоковой, посвященному ее дню рождения, комментарий с датой смерти, однако позже удалил его, пишет Telegram-канал «Алена, Блин».
Уточняется, что он умер примерно через 1,5 часа после этого.

Ранее Shot сообщал, что Тимма угрожал Седоковой покончить жизнь самоубийством, если она к нему не вернется.

Тело Тиммы обнаружили на лестнице отеля Апельсин. Он писал бывшей супруге, но ответа так и не получил. Рядом с ним обнаружили телефон, в котором была написана просьбы позвонить Анне.

16 декабря у Седоковой был день рождения.

Ранее сообщалось, что бывший муж певицы Анны Седоковой, 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма, найден мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы. Причиной смерти, согласно предварительным данным, стало самоубийство.

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#самоубийство
#дома
#суицид
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СБУ предъявила генералу Кириллову обвинения накануне его гибели
СБУ накануне убийства генерала ВС РФ Кириллова заочно сообщила о подозрении
17 декабря 2024, 13:01

Фото: РИА Новости/ Максим Блинов

Служба безопасности Украины 16 декабря заочно сообщила о подозрении начальнику войск РХБЗ ВС РФ Игорю Кириллову, погибшему 17 декабря в результате взрыва в Москве. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным украинской службы, Кириллов якобы отдавал приказы применять химическое оружие против солдат ВСУ, в том числе боевые гранаты «К–1». Досудебное расследование продолжается, отметили в СБУ.

Напомним, 17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов. Согласно информации СК России, сработало взрывное устройство, заложенное в самокат, который находился у подъезда.

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#сбу
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SHOT показал видео страшного ДТП в Саранске, есть погибшие
SHOT: «Тойота» на скорости впечатала в стену «Ладу» в Саранске — видео
17 декабря 2024, 12:42

Фото: istockphoto/Bilanol

Страшное ДТП, где Toyota на скорости впечатала в стену «Ладу», произошло в Саранске мордовской республики. Кадры продемонстрировал Telegram-канал Shot.
Авторы публикации уточнили, что все произошло на пересечении улиц Ботевградской и Васенко.

По информации Telegram-канала, водитель Toyota в возрасте 42 лет спутал педали в результате чего водитель ВАЗ погиб от страшных травм на месте. Погибшему было 22 года.
Известно, что водителя иномарки не единожды штрафовали за превышение скоростного режима, сейчас его проверяют на наркотики и алкоголь, мужчина работает водителем на «Газели». В результате произошедшего он серьезно не пострадал.

Перед этим сообщалось, что остановлено движение на трассе М-11.

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