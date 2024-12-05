«Я маму простил»: 11-летний сын рассказал, зачем родная мать заставила его выпить «Азелит»

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13 июля 2024 года 11-летний Лёня попал в реанимацию с серьёзными ожогами полости рта и дыхательных путей. Оказалось, что его мать Светлана в нетрезвом состоянии ударила его кочергой и дала выпить чистящее средство. Наконец в Красноярском крае завершено расследование громкого дела, и материалы уже переданы в суд. Женщине может грозить до 15 лет лишения свободы за покушения на убийство ребёнка. Однако, как выяснилось, мальчик, которому мать дала выпить едкую жидкость, простил её и просит отпустить домой. «Радио 1» расскажет новые подробности шокирующей истории.
«Счет шел на минуты. Если бы отец не вернулся домой вовремя, не вызвал бы скорую, страшно подумать, что могло произойти. Трагедии было бы не избежать», — сказали врачи.
Казалась хорошей
Местные жители говорят, что Свету они знают с самого детства. Она родилась в этом районе, окончила школу, поступила в колледж, но, по их словам, оставила учебу, когда встретила Максима. После этого у неё началась другая жизнь — появились дети.
По их рассказам, у Светы сильный характер, она была достаточно решительной женщиной. Родив четверых детей, она так и не вышла замуж за Максима: говорят, он раньше употреблял, но сейчас завязал.
В доме, по их словам, командовала Света. Максим работал охранником где-то в Берёзовке, а она трудилась пекарем в супермаркете и выращивала рассаду, которую потом продавала на рынке.
«Всегда на виду, своя, ни в чем не заподозришь! А тут – такое сотворить с дитём», — поделился собеседник с «Комсомольской правдой» — Красноярск.Как рассказывают местные, они жили на зарплату Максима и детские пособия — не богато, но хватало.
«Света — хозяйка хорошая, мать тоже. Детей при мне не обижала. Ну, могла выпить раз в полмесяца, и что? Как же это случилось?», — не понимает Максим.
Что случилось в тот роковой день
Рано утром 12 июля, перед трагическим происшествием, Максим уехал в Красноярск на электричке. Он работал посменно и должен был вернуться только на следующий день после 11 часов. Старшие сыновья в это время гостили у бабушки, а Лёня с младшей сестрой Настей остались дома с матерью. Всё было как обычно — дети и домашние заботы.
Позднее вечером Светлана решила немного повеселиться. Она позвонила подруге Яне, сестре Максима, и после короткого разговора они решили встретиться, чтобы отдохнуть. Женщина пообещала, что как только дети лягут спать, она вернётся домой. Она также попросила, чтобы Яна отправила к ним свою 14-летнюю дочь, чтобы та присмотрела за детьми, пока её не будет.
Лёня и Настя уснули около десяти вечера. Оставив детей под присмотром подростка, Светлана отправилась на встречу с подругой. Ночные посиделки затянулись до самого утра: за время встречи женщины успели выпить десять литров пива и литр самогона.
Позднее, когда Светлана проснулась, она вспомнила, что муж скоро вернется, и поспешила вернуться домой.
Дом, в котором жила многодетная семья ( фото: СК)
Недовольный сын
13 июля, где-то в половину одиннадцатого женщина зашла в дом. К этому моменту она всё ещё была пьяная, а голова её болела.
Дальше, как рассказывает сама Светлана, она спросила у детей хотят ли те есть, а затем отправила девочек за пиццей и газировкой. Так и получилось, что в и тоге она осталась наедине с сыном. Мальчику не понравилось, что мать едва держится на ногах, и он обвинил её в том, что она снова напилась.
От упрёков Светлана, конечно же, взбесилась. В этот момент она уже не казалось такой правильной и хозяйственной мамой. Она оттолкнула ребёнка, что он аж отлетел к печке. Затем она схватила тяжелую кочергу и с силой ударила ею своего сына.
От удара Лёня сел на корточки.
«Лучше бы тебя не было, мама. Лучше бы ты исчезла!», — сказал 11-летний мальчик.Слова сына окончательно вывели её из себя. В ярости, она подошла к раковине и заметила под ней большую бутыль с чистящим средством для плит «Азелит». Не раздумывая, она налилa его в кружку и приказала: «Пей!». Лёнька не стал перечить. Через несколько секунд он выпил содержимое кружки — 250 мл щелочи.
«Я просто хотела, чтобы он замолчал. Не верила, что будет глотать», — рассказала Светлана.Сам Лёня признался, что выпил химию на зло матери. Он прекрасно понимал, что было в кружке, ведь мать каждый раз, когда чистила плиту «Азелитом» надевала перчатки, чтобы не повредить кожу.
Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Тошнило не переставая
Самое поразительное в этой истории — это то, с каким хладнокровием мать отнеслась к этой ситуации. Она даже не предприняла никаких попыток, чтобы помочь своему сыну. После выпитого «Азелита» мальчика сразу начало тошнить, и он стал давиться кашлем. После этого, совершенно обессиленный, он лег на раскладушку, где его и нашли вернувшиеся из магазина девочки.
Одна из них обеспокоенно спросила: «Тётя Свет, что с ним?», на что женщина ответила, что просто легонько ударила его с ноги. После этого все, кроме Лёни, стали есть пиццу. Мальчик не мог ни говорить, ни есть: его постояло рвало. А мать, насытившись едой, решила немного отдохнуть и легла поспать. Она была всё еще пьяна.
На вопрос следователя, почему она не вызвала скорую, женщина ответила, что думала, что у него само всё пройдёт.
Единственное, что спасло мальчика, это то, что отец вернулся домой вовремя. Увидев, в каком состоянии находится сын, он сразу же позвонил по номеру 112 Это было около 11:30.
«Врачей ждал около часа. Сыну было совсем плохо. Он падал, ударялся. Я поднимал его, клал на раскладушку. Проснулась жена, пьяная. Я заматерился: "Зачем Лёньке голову разбила?". Она обиделась, ушла спать», — рассказал муж Светланы.
Женщина избила четырёхлетнюю дочь и похвасталась синяками перед подругой
Лечение Лёни
13 июля в 12:45 Лёня был доставлен в Манскую районную больницу с отравлением щелочью. Состояние ребенка было крайне тяжелым, и врачи заявили, что время шло на минуты.
Благодаря своевременным мерам и правильной диагностике Лёню спасли.
После первой помощи в районной больнице ребенка перевезли в 20-ю городскую больницу Красноярска, где он провел почти два месяца. За это время Лёнька перенес несколько операций, и, несмотря на серьезные травмы, врачи смогли вернуть ему голос.
В начале сентября мальчик смог заговорить и рассказать, что произошло. Следственные органы начали уголовное дело против Светланы, которая была задержана по статье «Покушение на убийство несовершеннолетнего». Своё 35-летие она встретила в СИЗО.
Суд
После инцидента с мальчиком мать сразу же написала явку с повинной, в которой подробно описала, как она «воспитывала» сына кочергой и отравила его «Азелитом» чтобы заставить замолчать. Она выражала раскаяние и рыдала.
Однако с наступлением осени её показания изменились. По информации источников «КП», после того как ей был предоставлен платный адвокат, которого наняли родственники, Светлана решила сменить тактику защиты. Она утверждает, что не била сына кочергой по голове — якобы в момент, когда она хотела ударить ею о стену, рядом оказался ребёнок.
Что касается отравления, то, по её словам, она дала Лёньке «Азелит», но была уверена, что тот не решится его выпить.
Признания Лёни
«А он у нас парень не простой — проблемный. С особенностями», — сказала мать потерпевшего.
11-летний Лёня несколько раз уходил из дома. Светлана жаловалась, что сын хулиганит и дерзит, утверждая, что не справляется с его чрезмерной активностью. В определенный период ребенок состоял на учете у врача и принимал лекарства.
Однако, как сообщает муж Светланы, никаких видимых ссор между матерью и сыном не было. Он утверждает, что Лёнька активно помогал матери по хозяйству, ухаживая за огородом: полол и поливал растения. Вопрос о причинах конфликта, по его словам, остаётся непонятным.
«Тем более выпивает Света нечасто, раз в два-три месяца. Напитки некрепкие, пиво. Выпивши, детей она не трогает. Покупает к пиву чипсы, орешки. Сама пьет, их угощает. Ничего страшного не было!», — рассказал Максим.Когда Лёнька восстановил голос, он наконец смог рассказать о случившемся. Оказалось, что на первых допросах Светлана действительно рассказала правду: удар кочергой был не случайным, а специальным. Также мальчик подтвердил, что «Азелит» он выпил не по своей воле, а по приказу матери.
Скучает по маме
Однако для ребёнка было крайне тяжело вспоминать об этих событиях. Он говорил сквозь слёзы.
«Я маму простил. Ты отпусти, пожалуйста, ее домой. Я по ней соскучился. Пусть приезжает!», — сказал мальчик.Во время следствия Светлана просила перевести её под домашний арест, обещая пройти лечение у нарколога. Однако суд отклонил её просьбу и оставил под стражей в СИЗО. Экспертиза не выявила у неё алкогольной зависимости или других нарушений, а в момент инцидента она была лишь в состоянии алкогольного опьянения.
Светлане грозит до 15 лет лишения свободы — это максимальное наказание за покушение на убийство несовершеннолетнего.
«В ходе следствия вина матери была полностью доказана. Но обвиняемая ее не признала. Это способ защиты — с целью избежать наказания за особо тяжкое преступление», — сообщил замруководителя Уярского межрайонного следственного отдела ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ Дмитрий Бобров.В настоящее время дети находятся с отцом. Лёня ходит в школу, перешёл в пятый класс. Наблюдается у врачей.
Светлана всё ещё в СИЗО, срок её содержания под стражей продлили на два месяца.
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