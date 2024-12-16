«Шутила, что соседский»: Семья из Дагестана через 23 года узнала, что их сына подменили — отец не выдержал

Фото: istock / AlexLinch
Дагестанский суд оценил моральный ущерб матери, которая 23 года воспитывала чужого сына, в один миллион рублей. Ошибка акушерки заставила Патимат Шамсутдинову* воспитать хоть и любимого, но не родного ребенка.
В это время настоящий сын женщины жил в нескольких километрах соседнем селе и называл других «мамой» и «папой». Как это произошло и как повлияло на жизнь двух семей — в материале «Радио 1».
Осман* рос самостоятельным — в пятилетним возрасте сам ходил в детский садик. Однажды по пути домой ребенка решили подбросить до дома местные жители. Водитель задал вопрос, чей он, не узнавая лица. Отвечая, что он сын Заура Шамсутдинова*, мальчик услышал «Нееет, ты на них совсем не похож. Я Заура и его старших знаю».
Осознав, что он не похож ни на отца, ни на братьев, Осман отправился к матери «с разговором».
Так и отшучивались родственники ребенка, пока он не стал подрастать. Осман стал чаще ездить в районный центр, где его путали с другим ребенком.
После обилия сплетен, женщина решила запирать парня дома и даже забрала паспорт.
С того дня жизнь семьи покатилась кубарем: Патимат пыталась скрыть от супруга подмену, а он решил организовать собственное расследование. Заур обратился к сослуживцам, работающим в СК.
Мужчина также написал родному сыну письмо и даже получил ответ. Только его содержание осталось неизвестным для Патимат, поскольку мужчина уничтожил письмо.
Парень выполнил просьбу, только их отношения никак не улучшались.
Фото: istock / znm
По версии Патимат, детей подменили случайно. Она пояснила, что женщина, лежавшая с ней в одной палате, родила малыша на 20 минут раньше нее и бирки просто не успели повесить.
В 2021 году суд обязал больницу выплатить Патимат 1 миллион рублей. Осман также намерен обращаться с иском к больнице.
Семьи смогли примириться только спустя 2 года после суда — у Шамсутдиновых скончался старший сын. По страшному совпадению старший сын умер и во второй семье. С того времени Осман поддерживает отношения с биологическими родственниками.
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*имена изменены по просьбе героев материала
Совсем не похожПечальная правда вскрылась в 2021 году, но судебные приставы только сейчас смогли взыскать долг с медучреждения.
Осман* рос самостоятельным — в пятилетним возрасте сам ходил в детский садик. Однажды по пути домой ребенка решили подбросить до дома местные жители. Водитель задал вопрос, чей он, не узнавая лица. Отвечая, что он сын Заура Шамсутдинова*, мальчик услышал «Нееет, ты на них совсем не похож. Я Заура и его старших знаю».
Осознав, что он не похож ни на отца, ни на братьев, Осман отправился к матери «с разговором».
«Смотри, Осман, у меня до твоего рождения было три сына и только одна дочка. Ну, вот зачем мне еще одного сына воровать? Если бы я и украла, то дочку!» – с улыбкой на лице успокоила сына мать, невольно задумываясь о правдивости его слов.
«Шутила, что соседский»Патимат рассказала, что при выписке из роддома у них принято устраивать застолье, которое может посетить любой.
«Мы, когда Османа принесли домой, тоже, конечно, устроили. А все на него смотрят и говорят, мол, не похож, да не похож. Я им в ответ, что не обязаны все дети в семье одинаковыми рождаться! А потом и вовсе шутила, что соседский», — всопминает мать в разговоре с «Комсомольской правдой».Фото: istock / hallohuahua
Так и отшучивались родственники ребенка, пока он не стал подрастать. Осман стал чаще ездить в районный центр, где его путали с другим ребенком.
«Он уже давно не мальчик. Сейчас ему 26 лет. — Называли Саидом*. Это парень из соседнего села, он меня года на два старше. Люди говорили, что мы словно близнецы – одинаковые», — признается мать.Саид проживал в горах с младшим братом, родившимся в один день с Османом Шамсутдиновым. Звали ребенка, на удивление, тоже Осман.
После обилия сплетен, женщина решила запирать парня дома и даже забрала паспорт.
«Я боялась даже встретить кого-то, кто может напомнить мне об этом. А в селе все знали, пальцем даже показывали. Я боялась, что потеряю своего Османа, которого растила, кормила, пеленала столько лет», — отмечает женщина.Однако заставить мальчика-подростка сидеть в четырех стенах – задача непростая. И в следующий раз Осман вернулся с интересным рассказом.
«Говорит: "Мама, меня сегодня машина преследовала. Потом остановились, позвали сесть на заднее сиденье. Там мужчина за рулем был, а рядом парень – Осман. Мама, он так похож на нашего Рамазана* (старший сын Патимат), как две капли". Это был первый раз, когда я поняла, что все эти предположения – правда. Что их Осман – это мой родной сын. Я так плакала, так плакала…», — поделилась женщина.В этот раз уже Осман успокаивал и обнимал ее, понимая, что мать — та, которая воспитала. Какое-то время семья не возвращалась к этим разговорам.
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Судьба свелаПозже Осман отправился сдавать ЕГЭ в районный центр — там судьба свела его со вторым Османом. Мать, поехавшая с сыном для поддержки, увидела парня и поняла — перед ней стоит родной ребенок. Во время экзамена Патимат подошла к матери Османа, которая категорически отвергла версию с подменой мальчиков в роддоме.
С того дня жизнь семьи покатилась кубарем: Патимат пыталась скрыть от супруга подмену, а он решил организовать собственное расследование. Заур обратился к сослуживцам, работающим в СК.
Мужчина также написал родному сыну письмо и даже получил ответ. Только его содержание осталось неизвестным для Патимат, поскольку мужчина уничтожил письмо.
«Узнав о том, что их родной сын воспитывается в другой семье, муж начал мучить родных своим странным поведением и отношением к сыну. Он стал замкнутым, сутками молчал, уходил из дома, вел какие-то записи и тут же их уничтожал. На этой почве у него начались галлюцинации», — указано в постановление суда.
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Сердце отца не выдержалоПозже мужчина попал в психоневрологическую клинику. Он позвонил Осману и заявил: «Если ты мне сын, то забери отсюда».
Парень выполнил просьбу, только их отношения никак не улучшались.
«Обидно было, конечно, где-то глубоко внутри, — по-мужски скупо делится чувствами Осман. — В детстве у нас хорошие отношения с отцом были. Но я понимал, что все это говорит и делает не он, это все болезнь», — заявил Осман.Спустя месяц тело Заура было обнаружено под обрывом горы — сердце матери разрывалось на кусочки, а отцовское и вовсе не выдержало.
Фото: istock / znm
Поиск виновныхВ 2019 году была проведена ДНК-экспертиза, подтвердившая, что Патимат и Осман не являются кровными родственниками. Затем женщина решила, что нужно обращаться в суд. Выяснить виновника этого печального инцидента удалось не сразу — определить акушерку по документам не смогли, так как они куда-то исчезли.
По версии Патимат, детей подменили случайно. Она пояснила, что женщина, лежавшая с ней в одной палате, родила малыша на 20 минут раньше нее и бирки просто не успели повесить.
В 2021 году суд обязал больницу выплатить Патимат 1 миллион рублей. Осман также намерен обращаться с иском к больнице.
Семьи смогли примириться только спустя 2 года после суда — у Шамсутдиновых скончался старший сын. По страшному совпадению старший сын умер и во второй семье. С того времени Осман поддерживает отношения с биологическими родственниками.
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*имена изменены по просьбе героев материала
Алина Юрчак