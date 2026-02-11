Исчезнувшая девушка оставила за собой змеиную шкуру, что привело деревню в шок

11 февраля 2026, 07:34

В Индии в комнате пропавшей девушки нашли змеиную кожу в ее одежде

Фото: iStock/Alexeg84

В Индии, в округе Аурайя, родственники пропавшей девушки нашли в ее комнате змеиную кожу, аккуратно завернутую в одежду. Об этом сообщает India Today.