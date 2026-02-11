Исчезнувшая девушка оставила за собой змеиную шкуру, что привело деревню в шок
В Индии, в округе Аурайя, родственники пропавшей девушки нашли в ее комнате змеиную кожу, аккуратно завернутую в одежду. Об этом сообщает India Today.
Это открытие вызвало панику и слухи о сверхъестественных силах. Местные жители предположили, что дама стала жертвой магии или сама превратилась в мифическую нагу — женщину-змею.
Однако расследование полиции развеяло мистические предположения. Правоохранители выяснили, что исчезновение девушки связано с ее планами сбежать с возлюбленным. Она оставила змеиную шкуру, чтобы запутать родных и отвлечь внимание от своего побега.
Начальник полицейского участка Аджай Кумар охарактеризовал эту ситуацию как «драму в стиле кино». В настоящее время правоохранители отслеживают телефон пропавшей и продолжают поиски.
