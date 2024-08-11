Была пугливой и не разговаривала: пятилетняя девочка из Красноярска ушла из дома и была найдена в болоте

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9 августа 2024 года маленькая Алиса гостила у своей бабушки. Пенсионерка присматривала за внучкой весь день, однако в какой-то момент отвлеклась. С ужасом пожилая женщина обнаружила, что внучки во дворе нет. Девочку удалось найти лишь на следующий день. Что случилось с ребенком расскажет редакция «Радио 1».
Поиски Алисы Агафоновой
Найти девочку семейство сначала пыталось собственными силами, но безрезультатно. Вскоре к поискам Алисы подключились правоохранители и волонтеры. Оказалось, что пропавшая девочка очень пугливая, совсем не разговаривает, боится людей и громких звуков. Особенности Алисы осложняли ее поиски. Как правило, такие дети могут не подать звуков, даже если будут слышать, что их разыскивают.
Поиски также затрудняли густой туман и болотистая местность.
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Девочку нашли по пояс в болоте
Найти пропавшую девочку удалось лишь на следующий день. Алиса находилась в 1,5 км от дома. Уставшая и испуганная девочка стояла по пояс в болоте. Медики осмотрели Алису и не нашли показаний к срочной госпитализации.
Рассказать, что произошло в силу своих особенностей девочка не смогла. Родители благодарят всех участников поисковой операции за то, что успели спасти ребенка.
Реакция общественности
Неравнодушные пользователи Сети после новости об обнаружении ребенка принялись поздравлять родителей девочки. Другие, напротив, поспешили обвинить в произошедшем бабушку Алисы, которая недоглядела за замкнутым ребенком.
«Девочка даже не могла закричать, если бы с ней что – то случилось, раз она не разговаривала! Куда смотрела бабушка?» – возмущаются комментаторы.Читайте также:
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Анастасия Хохлова