Пропавшую в Архангельской области двухлетнюю девочку нашли в болоте

Фото: iStock/Nastco
В Архангельской области волонтеры спасли двухлетнюю девочку, которая застряла в болоте. Об этом говорится в группе «Мирный официальный» в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, 28 июля этого года Саша Яблокова из Плесецкого округа потерялась в поселке Белое Озеро. Специалисты и добровольцы на протяжении нескольких часов тщательно обыскивали окрестности поселка.
Члены поискового отряда «Лиза Алерт» в три часа ночи обнаружили испуганную и замерзшую Сашу, которая стояла посреди болота. В тот момент на улице было лишь 6 градусов.
Волонтеры утверждают, что девочка бесследно исчезла бы в трясине, если бы люди опоздали буквально на 10 минут. Специалистам удалось вытащить Сашу из болота. После этого ребенка отдали медикам.
Читайте также:
Бастрыкин прокомментировал нападение на боксера Двали в Крыму
Мать погибшего под завалами дома в Нижнем Тагиле ребенка посвятила ему стих
В Екатеринбурге группа подростков избила и ограбила 14-летнего школьника
Члены поискового отряда «Лиза Алерт» в три часа ночи обнаружили испуганную и замерзшую Сашу, которая стояла посреди болота. В тот момент на улице было лишь 6 градусов.
Волонтеры утверждают, что девочка бесследно исчезла бы в трясине, если бы люди опоздали буквально на 10 минут. Специалистам удалось вытащить Сашу из болота. После этого ребенка отдали медикам.
Читайте также:
Бастрыкин прокомментировал нападение на боксера Двали в Крыму
Мать погибшего под завалами дома в Нижнем Тагиле ребенка посвятила ему стих
В Екатеринбурге группа подростков избила и ограбила 14-летнего школьника
Екатерина Коршунова