В Подмосковье девочка подвергалась сексуальному насилию в течение пяти лет

Фото: istockphoto/blinow61
Девочка подвергалась сексуальному насилию в течение пяти лет, а ее мать молчала об этом, сообщает РЕН-ТВ.
«Мать знала обо всем, но не принимала никаких мер. Более того, когда полицейские узнали о преступлениях ее супруга, она избила дочь», — сказал источник журналистов.Все происходило в период с 2018 по 2023 год. Кошмар для девочки начался в семилетнем возрасте и продолжался до 12 лет. Малышки домогался муж ее матери, который не был ее родным отцом.
Против женщины начали уголовное производство по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Мужчину также привлекли к ответственности за сексуальное насилие в отношении девочки. Стражи порядка выясняют все обстоятельства случившегося.
Читайте также:
«Закончил свое мерзкое дело»: 14-летняя школьница рассказала гинекологу о насилии отчима
Мигранты избили сотрудников полиции при попытке сбежать из изолятора
Мигрант пытался изнасиловать девушку на базе отдыха в Приморье
Никита Кротов