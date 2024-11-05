Была задержана преступная группа, вымогающая деньги у участника СВО

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Сотрудники ФСБ России на Камчатке задержали четверых жителей краевого центра, подозреваемых в вымогательстве денег у участника специальной военной операции (СВО). Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Сообщается, что преступная группа требовала от гражданина, проходившего реабилитацию после ранения, 2 000 000 рублей.
По предварительным данным, злоумышленники применили насилие к ветерану и заставили его написать расписку о якобы возникшем долге перед лидером группы, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
В настоящее время по данному факту УМВД России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ (вымогательство). Сотрудники ФСБ продолжают расследование и устанавливают все обстоятельства дела. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что в России участника СВО избили в кабинете перед увольнением с завода. По словам пострадавшего, на него напал замдиректора по безопасности.
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По предварительным данным, злоумышленники применили насилие к ветерану и заставили его написать расписку о якобы возникшем долге перед лидером группы, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
В настоящее время по данному факту УМВД России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ (вымогательство). Сотрудники ФСБ продолжают расследование и устанавливают все обстоятельства дела. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что в России участника СВО избили в кабинете перед увольнением с завода. По словам пострадавшего, на него напал замдиректора по безопасности.
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Дарья Осипова