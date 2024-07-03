В России участника СВО избили в кабинете перед увольнением с завода

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Журналист Евгений Серкин написал в своем Telegram-канале, что в Калуге участника специальной военной операции Сергея Кулишова избили прямо в кабинете перед увольнением с местного завода автомобильного электрооборудования.
По словам пострадавшего, на него напал замдиректора по безопасности. Мужчина рассказал, что особо ничего не помнит, после избиения он пришел в себя на остановке.
Уточняется, что военного уволили после того, как он показал директору производства несколько роликов, на которых запечатлены нарушения техники безопасности на заводе. Через некоторое время бойца СВО рассчитали без выдачи документов и трудовой книжки, однако он трудился на предприятии с 2016 года.
Избиением военного заинтересовались представители городской прокуратуры. По факту произошедшего проводится проверка. Кроме того, Кулишову решили помогать сотрудники фонда «Защитники Отечества».
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Уточняется, что военного уволили после того, как он показал директору производства несколько роликов, на которых запечатлены нарушения техники безопасности на заводе. Через некоторое время бойца СВО рассчитали без выдачи документов и трудовой книжки, однако он трудился на предприятии с 2016 года.
Избиением военного заинтересовались представители городской прокуратуры. По факту произошедшего проводится проверка. Кроме того, Кулишову решили помогать сотрудники фонда «Защитники Отечества».
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Екатерина Коршунова