Кабинет подавшего в отставку губернатора Ростовской области Голубева обыскали

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Рабочий кабинет подавшего в отставку губернатора Ростовской области Василия Голубева обыскали, информирует портал 161.RU со ссылкой на источник.
«Сотрудники ФСБ планируют в регионе тщательную проверку в органах власти. Будут возбуждаться уголовные дела», — сказано в сообщении.Отмечено, что после окончания обысков с представителями администрации побеседовали в кабинете и предупредили. Силовики продолжат работать.
О решении уйти в отставку Голубев сообщил в понедельник, 4 ноября. По его словам, он займется другой работой.
Чиновник был врио губернатора региона с 2010 года, а в 2015 году его назначили официально.
Ранее стало известно, кто может занять место Голубева на посту губернатора Ростовской области.
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