Bild: четыре района Берлина отключены от водоснабжения

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Четыре района Берлина отключены от водоснабжения за несколько часов до Нового года. Об этом пишет издание Bild.
В публикации указывается, что водоснабжение отключено в Шарлоттенбурге, Веддинге, Кройцберге и Митте. Также трудности с подачей воды возникли в самой редакции издания.
При этом водоснабжение имеется на нижних этажах зданий, но при этом со слабым напором. Верхние этажи остаются без воды. Причины происшествия пока неизвестны.
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Иван Мусатов