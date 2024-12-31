В Москве произошло ДТП с двумя автобусами, пострадавших нет

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В Москве на Ижорской улице столкнулись два автобуса, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Организатора перевозок».
«Сегодня около 12.30 на Ижорской улице, в районе дома 6, произошло ДТП с участием автобусов 270 и 673 маршрутов коммерческого перевозчика ООО «Трансавтолиз»», — обратили внимание в пресс-службе.
Уточнялось, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.
В пресс-службе отметили, что в настоящий момент подробности случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что во Всеволожском районе Ленинградской области рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, который в результате загорелся. Водитель машины погиб, шестеро пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.
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