Yonhap: мужчина лишился 12 родных в катастрофе с Boeing 737-800 в Муане

Фото: iStock/ tuaindeed
Мужчина лишился 12 родных в авиакатастрофе с самолётом Boeing 737-800 в аэропорту Муан (Южная Корея), проинформировало агентство Yonhap.
Воздушное судно авиакомпании Jeju Air во время посадки врезалось в стену в конце взлетно-посадочной полосы и загорелось. Из 181 человека на борту сохранили жизнь лишь стюард и стюардесса. Мужчина, который пожелал остаться неизвестным, в настоящий момент скорбит по 12 родным — они летели данным рейсом.
Сам он был вместе с другими родственниками в туристической поездке в Таиланде, но из-за работы он отправился в Индию, а не вернулся в Южную Корею.
Когда стало известно о трагедии, мужчина сразу купил билет в Южную Корею для прохождения ДНК-теста и помощи властям в опознании членов его семьи.
Дочка говорила ему, что родные собирались отпраздновать день рождения её дедушки, добавил мужчина.
Читайте также:
В Южной Корее при крушении самолета Boeing 737 выросло число жертв, появилось видео
В Южной Корее самолет с более чем сотней пассажиров разбился, погибли десятки
Аэропорт Муан в Южной Корее отменил все рейсы после крушения самолета
Сам он был вместе с другими родственниками в туристической поездке в Таиланде, но из-за работы он отправился в Индию, а не вернулся в Южную Корею.
«Я единственный выживший из большой семьи», — поделился он.
Когда стало известно о трагедии, мужчина сразу купил билет в Южную Корею для прохождения ДНК-теста и помощи властям в опознании членов его семьи.
«Голос моей маленькой девочки продолжает эхом звучать в моей голове», — вспомнил мужчина свою дочь, которая стала жертвой катастрофы.
Дочка говорила ему, что родные собирались отпраздновать день рождения её дедушки, добавил мужчина.
Читайте также:
В Южной Корее при крушении самолета Boeing 737 выросло число жертв, появилось видео
В Южной Корее самолет с более чем сотней пассажиров разбился, погибли десятки
Аэропорт Муан в Южной Корее отменил все рейсы после крушения самолета
Ольга Енгалычева