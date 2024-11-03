Bild: мужчина из-за забытого рюкзака остановил движущийся поезд в Баварии

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Мужчина решил остановить движущийся на полном ходу поезд в немецкой Баварии из-за забытого рюкзака, пишет издание Bild. По сообщению полицейских, человек вышел на пути у остановочного пункта Малхинг.
Скорость идущего навстречу мужчине состава была 85 километров. Машинистка нажала на экстренный тормоз, остановив поезд в двух метрах от человека.
Свой поступок мужчина объяснил тем, что в забытом рюкзаке ключи от дома. После он зашел в поезд. Когда машинистка хотела довезти его до станции, чтобы дождаться полиции, тот выскочил при помощи аварийного открытия дверей. Движение между Маммендорфом и Пасингом прекращали на 45 минут и даже поднимали полицейский вертолет.
Выяснилось, что злоумышленник, которому 29 лет, приехал в Германию летом и получает убежище. Он уже привлекался за нарушение законодательства о пребывании.
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Свой поступок мужчина объяснил тем, что в забытом рюкзаке ключи от дома. После он зашел в поезд. Когда машинистка хотела довезти его до станции, чтобы дождаться полиции, тот выскочил при помощи аварийного открытия дверей. Движение между Маммендорфом и Пасингом прекращали на 45 минут и даже поднимали полицейский вертолет.
Выяснилось, что злоумышленник, которому 29 лет, приехал в Германию летом и получает убежище. Он уже привлекался за нарушение законодательства о пребывании.
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Никита Кротов