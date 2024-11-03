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Bild: мужчина из-за забытого рюкзака остановил движущийся поезд в Баварии

Фото: istockphoto/YiuCheung

Фото: istockphoto/YiuCheung

Мужчина решил остановить движущийся на полном ходу поезд в немецкой Баварии из-за забытого рюкзака, пишет издание Bild. По сообщению полицейских, человек вышел на пути у остановочного пункта Малхинг.
Скорость идущего навстречу мужчине состава была 85 километров. Машинистка нажала на экстренный тормоз, остановив поезд в двух метрах от человека.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что в забытом рюкзаке ключи от дома. После он зашел в поезд. Когда машинистка хотела довезти его до станции, чтобы дождаться полиции, тот выскочил при помощи аварийного открытия дверей. Движение между Маммендорфом и Пасингом прекращали на 45 минут и даже поднимали полицейский вертолет.



Выяснилось, что злоумышленник, которому 29 лет, приехал в Германию летом и получает убежище. Он уже привлекался за нарушение законодательства о пребывании.

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#мир
#германия
#поезда
#новости
В Петербурге четырёхлетняя девочка выпила коньяк и попала в реанимацию
03 ноября 2024, 20:10

Фото: iStock/Marija Stepanovic

В Петербурге четырёхлетняя девочка выпила коньяк и попала в реанимацию. Об этом сообщает портал «78.ru».
Отмечается, что инцидент произошёл в ночь на 3 ноября. Девочку в тяжёлом состоянии госпитализировали в детское отделение больницы имени Филатова. У неё диагностировали острое отравление этанолом.

По словам родителей, ребёнок выпил около 100 миллилитров коньяка. Пока достоверно неизвестно, при каких обстоятельствах это произошло. Однако отец предполагает, что девочка могла открыть домашний бар пока он отвлёкся на приём лекарства.

По факту случившегося проводится проверка.

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Взрыв самогонного аппарата разрушил две квартиры в российском регионе
В Вологде взорвался самогонный аппарат и разрушил две квартиры
03 ноября 2024, 18:54

Фото: iStock/Marija Stepanovic

В Вологде взорвался самогонный аппарат и разрушил две квартиры. Об этом информирует МЧС России в Telegram-канале.
Отмечается, что взрыв произошел на втором этаже пятиэтажного дома. В результате происшествия произошло обрушение межквартирной перегородки, однако несущие конструкции выдержали волну взрыва.

Согласно информации ведомства пострадали четыре человека, двоих доставили в больницу. На месте ЧП работают 28 специалистов и 9 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в четверг, 31 октября, около 6 часов утра в результате, предположительно, хлопка бытового газа получили повреждения два этажа в многоквартирном жилом доме в Черкесске. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#происшествия
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#мчс
#вологодская область
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Бастрыкин распорядился доложить о ходе расследования дела о стрельбе в Приморье
03 ноября 2024, 18:07

Александр Бастрыкин (Фото: сайт СК РФ)

О том, как продвигается расследование дела о стрельбе в Приморье, распорядился доложить глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом говорится в публикации ведомства в Telegram-канале. Открыто уголовное дело о хулиганстве.
«Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя СУ по Приморскому краю Кузьмичеву А.Г. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — гласит публикация СК РФ.
По информации Следкома, в сети есть данные о стрельбе, которую устроили приезжие возле одного из баров Владивостока. Информацию о пострадавших сейчас уточняют.

Ранее сообщалось, что сделала москвичка на одной из парковок, и зачем ей понадобился топор.

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Свиту короля Испании забросали грязью во время посещения зоны наводнения

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#владивосток
#криминал
#следственный комитет
#уголовное дело
#новости
#стрельба
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Свиту короля Испании забросали грязью во время посещения зоны наводнения
03 ноября 2024, 18:00

Фото: iStock/Marc Bruxelle

Короля Испании Филиппа VI и его свиту забросали грязью во время посещения пострадавших от наводнения восточных районов страны. Об этом сообщает газета АВС.
Отмечается, что глава государства вместе с председателем правительства Педро Санчесом и главой кабмина автономного сообщества Валенсия Карлосом Масоном посетил пострадавшие от наводнения регионы Испании. Однако далеко не все жители приняли их мирно. В населённом пункте Пайпорта свиту встретили с криками «Убийцы!», а также попытались забросать их грязью.

Филипп VI постарался успокоить недовольную толпу и мирно поговорить с жителями, однако они не пошли навстречу, в результате чего визит монарха в населённый пункт был прерван.

Напомним, что в середине этой недели некоторые регионы Испании накрыли сильные дожди. Сильнее всего от наводнений пострадала Валенсия. Правительство Испании объявила трёхдневный траур по погибшим.

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#жители
#дожди
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Москвичка попыталась разрубить машину топором, чтобы освободить место на парковке
Москвичка с топором решила разрубить Audi, чтобы освободить место на парковке
03 ноября 2024, 17:42

Фото: iStock/Animaflora

В Москве женщина решила разрубить топором Audi во дворе, чтобы освободить парковку. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел ночью 30 октября на парковке у дома на Сельскохозяйственной улице. Женщина не нашла место для собственного авто, в результате чего решила разрубить топором Audi, которая несколько лет стоит безвыездно.

Злоумышленница подогнала свою вторую машину, скрылась от камер и топором ударила по Audi. Вскоре преступницу удалось задержать. По словам владельца иномарки, автомобиль был в рабочем состоянии.

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#автомобиль
#женщина
#парковки
#инцидент
#дома
#москва
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Известный словацкий альпинист сорвался с одной из высочайших вершин Непала
03 ноября 2024, 17:27

Фото: iStock/MikeLaptev

В Словакии известный альпинист Ондрей Гусерка сорвался с одной из самых высоких вершин Непала. Об этом сообщила пресс-служба словацкой Ассоциации альпинистов в своих соцсетях.
Гусерка вместе со своим коллегой из Чехии Мареком Голечком 30 октября поднялся на 7234-метровую гималайскую вершину Лангтанг-Лирунг в Непале. На следующий день, 31 октября, когда альпинисты начали спускаться, Гусерка сорвался с вершины в расщелину и погиб.

Из-за сложных погодных условий вертолёт пока не может добраться до места происшествия, подчеркнули в ассоциации.

Иные обстоятельства произошедшего пока не раскрываются.

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#вертолёт
#происшествия
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В Москве в ДТП с шестью автомобилями погиб человек
В Москве в ДТП с шестью автомобилями погиб человек, трое пострадали
03 ноября 2024, 14:44

Фото: iStock/Bilanol

Один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП с участием шести автомобилей на Москворецкой набережной в столице. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Уточняется, что авария произошла в 00:44 мск. В ведомстве сообщили, что в ДТП погиб пассажир такси 1977 года рождения.

Согласно предварительной информации, водитель «Хонды» при пересечении перекрестка с Китайгородским проездом проехал на красный свет и столкнулся с такси, в результате чего произошло столкновение еще с несколькими машинами.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае произошла авария, в результате которой погибли два пассажира автобуса. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Брошенную в туалете турецкого аэропорта новорождённую девочку оставили в Турции

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#москва
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Брошенную в туалете турецкого аэропорта новорождённую девочку оставили в Турции
SHOT: Брошенную в аэропорту девочку решили оставить в социальной службе Турции
03 ноября 2024, 14:23

Фото: iStock/gorodenkoff

Девочка, которую российская туристка бросила в аэропорту Антальи, на время расследования будет находиться в турецкой социальной службе. В Россию новорождённую решили не перевозить. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Турецкий адвокат Айшегюль Полат сообщила, что на днях она навещала ребенка. По ее словам, девочка полностью здорова и о ней хорошо заботятся.

Уточняется, что матери малышки — 18-летней Кате — видеться с дочкой запрещено. Пока она будет находиться под арестом, к младенцу её не подпустят.

Согласно информации источника, ближайшее заседание по уголовному делу об оставлении ребёнка в опасности состоится в декабре этого года. Защита девушки настаивает, что у Кати была скрытая беременность и она даже не поняла, что бросила младенца в туалете.

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#заседание
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#беременность
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Агентство Reuters: иранская студентка разделась до нижнего белья в знак протеста
03 ноября 2024, 14:11

Фото: istockphoto/ERDAL ISLAK

В знак протеста против строгого дресс-кода, а именно, обязательного ношения хиджаба, разделась до нижнего белья студентка из Ирана, пишет Reuters.
«В полицейском участке <...> было обнаружено, что она находится под сильным психическим давлением и имеет психическое расстройство», — заявил сотрудник Университета Азад, где произошел инцидент, Амир Махджоб.
По предположениям некоторых юзеров в сети, студентка все спланировала заранее.

По мнению местных журналистов, у девушки имеются серьезные проблемы с психикой, а это значит, что она может оказаться в профильном медучреждении.

Ранее сообщалось, за что нижегородец стрелял в собаку своего соседа, и чем все обернулось.

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