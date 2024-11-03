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Взрыв самогонного аппарата разрушил две квартиры в российском регионе

В Вологде взорвался самогонный аппарат и разрушил две квартиры

Видео: МЧС России

В Вологде взорвался самогонный аппарат и разрушил две квартиры. Об этом информирует МЧС России в Telegram-канале.
Отмечается, что взрыв произошел на втором этаже пятиэтажного дома. В результате происшествия произошло обрушение межквартирной перегородки, однако несущие конструкции выдержали волну взрыва.

Согласно информации ведомства пострадали четыре человека, двоих доставили в больницу. На месте ЧП работают 28 специалистов и 9 единиц техники.



Ранее сообщалось, что в четверг, 31 октября, около 6 часов утра в результате, предположительно, хлопка бытового газа получили повреждения два этажа в многоквартирном жилом доме в Черкесске. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Бастрыкин распорядился доложить о ходе расследования дела о стрельбе в Приморье
03 ноября 2024, 18:07

Александр Бастрыкин (Фото: сайт СК РФ)

О том, как продвигается расследование дела о стрельбе в Приморье, распорядился доложить глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом говорится в публикации ведомства в Telegram-канале. Открыто уголовное дело о хулиганстве.
«Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя СУ по Приморскому краю Кузьмичеву А.Г. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — гласит публикация СК РФ.
По информации Следкома, в сети есть данные о стрельбе, которую устроили приезжие возле одного из баров Владивостока. Информацию о пострадавших сейчас уточняют.

Ранее сообщалось, что сделала москвичка на одной из парковок, и зачем ей понадобился топор.

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Свиту короля Испании забросали грязью во время посещения зоны наводнения
03 ноября 2024, 18:00

Фото: iStock/Marc Bruxelle

Короля Испании Филиппа VI и его свиту забросали грязью во время посещения пострадавших от наводнения восточных районов страны. Об этом сообщает газета АВС.
Отмечается, что глава государства вместе с председателем правительства Педро Санчесом и главой кабмина автономного сообщества Валенсия Карлосом Масоном посетил пострадавшие от наводнения регионы Испании. Однако далеко не все жители приняли их мирно. В населённом пункте Пайпорта свиту встретили с криками «Убийцы!», а также попытались забросать их грязью.

Филипп VI постарался успокоить недовольную толпу и мирно поговорить с жителями, однако они не пошли навстречу, в результате чего визит монарха в населённый пункт был прерван.

Напомним, что в середине этой недели некоторые регионы Испании накрыли сильные дожди. Сильнее всего от наводнений пострадала Валенсия. Правительство Испании объявила трёхдневный траур по погибшим.

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Москвичка попыталась разрубить машину топором, чтобы освободить место на парковке
Москвичка с топором решила разрубить Audi, чтобы освободить место на парковке
03 ноября 2024, 17:42

Фото: iStock/Animaflora

В Москве женщина решила разрубить топором Audi во дворе, чтобы освободить парковку. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел ночью 30 октября на парковке у дома на Сельскохозяйственной улице. Женщина не нашла место для собственного авто, в результате чего решила разрубить топором Audi, которая несколько лет стоит безвыездно.

Злоумышленница подогнала свою вторую машину, скрылась от камер и топором ударила по Audi. Вскоре преступницу удалось задержать. По словам владельца иномарки, автомобиль был в рабочем состоянии.

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#автомобиль
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#парковки
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Известный словацкий альпинист сорвался с одной из высочайших вершин Непала
03 ноября 2024, 17:27

Фото: iStock/MikeLaptev

В Словакии известный альпинист Ондрей Гусерка сорвался с одной из самых высоких вершин Непала. Об этом сообщила пресс-служба словацкой Ассоциации альпинистов в своих соцсетях.
Гусерка вместе со своим коллегой из Чехии Мареком Голечком 30 октября поднялся на 7234-метровую гималайскую вершину Лангтанг-Лирунг в Непале. На следующий день, 31 октября, когда альпинисты начали спускаться, Гусерка сорвался с вершины в расщелину и погиб.

Из-за сложных погодных условий вертолёт пока не может добраться до места происшествия, подчеркнули в ассоциации.

Иные обстоятельства произошедшего пока не раскрываются.

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#вертолёт
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В Москве в ДТП с шестью автомобилями погиб человек
В Москве в ДТП с шестью автомобилями погиб человек, трое пострадали
03 ноября 2024, 14:44

Фото: iStock/Bilanol

Один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП с участием шести автомобилей на Москворецкой набережной в столице. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Уточняется, что авария произошла в 00:44 мск. В ведомстве сообщили, что в ДТП погиб пассажир такси 1977 года рождения.

Согласно предварительной информации, водитель «Хонды» при пересечении перекрестка с Китайгородским проездом проехал на красный свет и столкнулся с такси, в результате чего произошло столкновение еще с несколькими машинами.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае произошла авария, в результате которой погибли два пассажира автобуса. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Брошенную в туалете турецкого аэропорта новорождённую девочку оставили в Турции

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#москва
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Брошенную в туалете турецкого аэропорта новорождённую девочку оставили в Турции
SHOT: Брошенную в аэропорту девочку решили оставить в социальной службе Турции
03 ноября 2024, 14:23

Фото: iStock/gorodenkoff

Девочка, которую российская туристка бросила в аэропорту Антальи, на время расследования будет находиться в турецкой социальной службе. В Россию новорождённую решили не перевозить. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Турецкий адвокат Айшегюль Полат сообщила, что на днях она навещала ребенка. По ее словам, девочка полностью здорова и о ней хорошо заботятся.

Уточняется, что матери малышки — 18-летней Кате — видеться с дочкой запрещено. Пока она будет находиться под арестом, к младенцу её не подпустят.

Согласно информации источника, ближайшее заседание по уголовному делу об оставлении ребёнка в опасности состоится в декабре этого года. Защита девушки настаивает, что у Кати была скрытая беременность и она даже не поняла, что бросила младенца в туалете.

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Агентство Reuters: иранская студентка разделась до нижнего белья в знак протеста
03 ноября 2024, 14:11

Фото: istockphoto/ERDAL ISLAK

В знак протеста против строгого дресс-кода, а именно, обязательного ношения хиджаба, разделась до нижнего белья студентка из Ирана, пишет Reuters.
«В полицейском участке <...> было обнаружено, что она находится под сильным психическим давлением и имеет психическое расстройство», — заявил сотрудник Университета Азад, где произошел инцидент, Амир Махджоб.
По предположениям некоторых юзеров в сети, студентка все спланировала заранее.

По мнению местных журналистов, у девушки имеются серьезные проблемы с психикой, а это значит, что она может оказаться в профильном медучреждении.

Ранее сообщалось, за что нижегородец стрелял в собаку своего соседа, и чем все обернулось.

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Нижегородец застрелил соседского спаниеля из-за раскиданных тапок
Житель Нижегородской области застрелил спаниеля, который ел из миски его собак
03 ноября 2024, 12:55

Фото: iStock/Evgenii Palitsyn

Житель Нижегородской области застрелил из пневматической винтовки соседского спаниеля, который разбросал его тапки и ел из миски его питомцев. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Жительница села Пермеево Большеболдинского района обратилась в правоохранительные органы после того, как её собака породы русский охотничий спаниель получила пулевое ранение, от которого скончалась. Полицейские установили, что стрелявшим оказался 28-летний сосед женщины.

Злоумышленника задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ. Согласно информации следствия, ему может грозить лишение свободы на срок до трех лет.

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Предполагаемый взяткодатель экс-мэру Нового Уренгоя дал показания
РИА Новости: фигурант дела экс-главы Нового Уренгоя о взятке признал вину
03 ноября 2024, 11:30

Фото: iStock/YakobchukOlena

Один из фигурантов уголовного дела экс-главы Нового Уренгоя Андрея Воронова Эдуард Полянский признал вину по делу о получении крупной взятки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Уточняется, что Полянский написал явку с повинной и помогает следствию. Также фигурант дела дает показания, в которых изобличает других виновных в преступлении.

Согласно данным суда, Полянскому вменяют часть 5 статьи 291 УК РФ.

Напомним, осужденный за взятку бывший мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов был арестован в июле этого года. Следствие установило, что на посту заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа он получил взятку за общее покровительство при заключении и исполнении госконтрактов в регионе.

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