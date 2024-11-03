Взрыв самогонного аппарата разрушил две квартиры в российском регионе

Видео: МЧС России
В Вологде взорвался самогонный аппарат и разрушил две квартиры. Об этом информирует МЧС России в Telegram-канале.
Отмечается, что взрыв произошел на втором этаже пятиэтажного дома. В результате происшествия произошло обрушение межквартирной перегородки, однако несущие конструкции выдержали волну взрыва.
Согласно информации ведомства пострадали четыре человека, двоих доставили в больницу. На месте ЧП работают 28 специалистов и 9 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в четверг, 31 октября, около 6 часов утра в результате, предположительно, хлопка бытового газа получили повреждения два этажа в многоквартирном жилом доме в Черкесске. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Согласно информации ведомства пострадали четыре человека, двоих доставили в больницу. На месте ЧП работают 28 специалистов и 9 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в четверг, 31 октября, около 6 часов утра в результате, предположительно, хлопка бытового газа получили повреждения два этажа в многоквартирном жилом доме в Черкесске. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова