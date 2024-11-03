Москвичка попыталась разрубить машину топором, чтобы освободить место на парковке

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В Москве женщина решила разрубить топором Audi во дворе, чтобы освободить парковку. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел ночью 30 октября на парковке у дома на Сельскохозяйственной улице. Женщина не нашла место для собственного авто, в результате чего решила разрубить топором Audi, которая несколько лет стоит безвыездно.
Злоумышленница подогнала свою вторую машину, скрылась от камер и топором ударила по Audi. Вскоре преступницу удалось задержать. По словам владельца иномарки, автомобиль был в рабочем состоянии.
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