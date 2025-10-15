Bild: Отдыхавшая на курорте туристка наткнулась на труп мальчика
Отдыхавшая в небольшой европейской коммуне туристка наткнулась на бездыханное тело мальчика. Об этом сообщает Bild.
15 октября женщина вышла на прогулку с собакой из поселка Кляйн-Упаль (население около 230 человек). Собака внезапно залаяла и привела хозяйку к пруду, где и обнаружилось тело восьмилетнего ребенка.
Позже установили, что это пропавший пять дней назад 8‑летний Фабиан. Следователи рассматривают версию насильственной смерти. Расследование продолжается.
Ранее на берег популярного европейского курорта выбросило разложившееся тело без головы. Правоохранители допускают, что останки могут принадлежать беженцу.
Читайте также: