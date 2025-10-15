Гид заставил туристов из Китая покупать дорогие сувениры в Таиланде
Туристам из Китая, путешествовавшим по Таиланду, не позволили вернуться в автобус, пока они не купят сувениры. Об этом сообщает The Pattaya News.
Инцидент произошёл 13 октября: водитель и сопровождавший группу китайский гид, по данным издания, сговорились и высадили пассажиров у ряда дорогих магазинов.
Экскурсовод настаивал на покупке товаров «на память» и угрожал не пускать людей обратно в автобус, если те откажутся.
Свидетели указывают, что цены на сувениры были существенно завышенными, а гиду полагались комиссионные с каждой продажи. Эпизод сняли на видео, ролик быстро разошёлся в сети и привлёк широкое внимание общественности.
Министр туризма Таиланда Аттхакорн Сирилатаякорн заявил о проведении расследования и пообещал защищать права пострадавших туристов.
