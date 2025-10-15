Гид заставил туристов из Китая покупать дорогие сувениры в Таиланде

15 октября 2025, 22:01

The Pattaya News: Гид заставил туристов из КНР покупать дорогие сувениры

Фото: istockphoto/Prasit Supho

Туристам из Китая, путешествовавшим по Таиланду, не позволили вернуться в автобус, пока они не купят сувениры. Об этом сообщает The Pattaya News.