Гид заставил туристов из Китая покупать дорогие сувениры в Таиланде

The Pattaya News: Гид заставил туристов из КНР покупать дорогие сувениры
Фото: istockphoto/Prasit Supho

Туристам из Китая, путешествовавшим по Таиланду, не позволили вернуться в автобус, пока они не купят сувениры. Об этом сообщает The Pattaya News.



Инцидент произошёл 13 октября: водитель и сопровождавший группу китайский гид, по данным издания, сговорились и высадили пассажиров у ряда дорогих магазинов.

Экскурсовод настаивал на покупке товаров «на память» и угрожал не пускать людей обратно в автобус, если те откажутся.

Свидетели указывают, что цены на сувениры были существенно завышенными, а гиду полагались комиссионные с каждой продажи. Эпизод сняли на видео, ролик быстро разошёлся в сети и привлёк широкое внимание общественности.

Министр туризма Таиланда Аттхакорн Сирилатаякорн заявил о проведении расследования и пообещал защищать права пострадавших туристов.

Никита Кротов

