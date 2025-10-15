Достижения.рф

Девочка упала в открытый колодец под Красноярском

Фото: iStock/Tunatura

В поселке Топольки Красноярского края десятилетняя девочка упала в открытый колодец. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.



По предварительным данным, ребёнок играл на улице. В какой-то момент она наступила на старые доски, которые прикрывали колодец. Они не выдержали и проломились. Очевидцы пытались самостоятельно вытащить девочку, но сделать это не удалось.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые вызволили ребёнка из ловушки. Пострадавшую госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Причины случившегося и состояние девочки уточняются.

Анастасия Чинкова

